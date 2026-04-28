Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Nikoli ni odigral tekme ameriškega nogometa, zdaj je član NFL moštva

Philadelphia, 28. 04. 2026 14.14 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Uar Bernard

O 21-letnem igralcu, ki ga je NFL moštvo izbralo tretji dan nabora, v sedmem krogu in z 251. izborom se po navadi ne govori veliko v javnosti. Še posebno ne, če ta športnik nikoli ni odigral niti ene akcije na tekmi ameriškega nogometa. A Nigerijec Uar Bernard ni vsakdanji športnik.

Vsakoletni nabor v ligi NFL ni zgolj suhoparen birokratski postopek, ampak so lastniki te lige v svojem slogu poskrbeli za spektakel. Vsak izbor naznanijo pred množicami navijačev, vedno pa poskrbijo tudi za obilico dodatne vsebine iz zakulisja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Philadelphia Eagles niso suhoparili z videoposnetki, ki so prikazali navdušenje njegovih bodočih nadrejenih ob njegovem izboru, mladenič iz Nigerije jim na drugi strani telefonske linije ni ostal dolžan. "Hodil bom do Philadelphie," je Uar Bernard dejal v nekem trenutku. To seveda ne bo potrebno, športni direktor moštva Howie Roseman pa mu je zagotovil, da bo klub poskrbel za let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

21-letni Nigerijec je v preteklosti treniral košarko, zaradi njegovih fizičnih predispozicij pa mu je trener predlagal preusmeritev v ameriški nogomet. Ta šport v Afriki sicer ni pretirano priljubljen, je pa liga NFL vzpostavila pot do vra mimo ustaljnih tirnic univerzitetnega ameriškega nogometa. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In zakaj bi profesionalno moštvo ponudilo priložnost 21-letniku brez izkušenj? Visok je 193 centimetrov, tehta 139 kilogramov in ima le šest odstotkov telesne maščobe. Na dogodku HBCU Showcase in International Player Pathway Pro Day marca je tek na 40 jardov (36,6 metra) opravil v 4,63 sekunde, v skoku v višino z mesta pa je dosegel kar 99 centimetrov. Skratka, Bernard je fizično milo rečeno nadarjen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Odločili smo se, da damo priložnost temu fantu," besede športnega direktorja Rosemana prenaša uradna spletna stran kluba. "Seveda imamo s tem programom zelo dobre izkušnje. Z njim smo preživeli veliko časa. Trener obrambne linije Clint Hurtt je odpotoval tja in z njim preživel ves dan, ga preizkusil na treningu. Za nas je bil to nekakšen projekt iz strasti. Jasno je, da ima izjemne telesne predispozicije. Zavedamo se, da bo potreben čas – in to veliko časa. A vse skupaj je bilo precej posebno. Veliko smo se pogovarjali o neobičajnih zgodbah in ta fant je zagotovo nekaj neobičajnega," je dodal Roseman.

Turnir odbojke na vodi v Ljubljani letos odpira vrata tudi rekreativcem

Zorman: Ne bežimo od vloge favorita

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677