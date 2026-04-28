Nikoli ni odigral tekme ameriškega nogometa, zdaj je član NFL moštva

Vsakoletni nabor v ligi NFL ni zgolj suhoparen birokratski postopek, ampak so lastniki te lige v svojem slogu poskrbeli za spektakel. Vsak izbor naznanijo pred množicami navijačev, vedno pa poskrbijo tudi za obilico dodatne vsebine iz zakulisja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Philadelphia Eagles niso suhoparili z videoposnetki, ki so prikazali navdušenje njegovih bodočih nadrejenih ob njegovem izboru, mladenič iz Nigerije jim na drugi strani telefonske linije ni ostal dolžan. "Hodil bom do Philadelphie," je Uar Bernard dejal v nekem trenutku. To seveda ne bo potrebno, športni direktor moštva Howie Roseman pa mu je zagotovil, da bo klub poskrbel za let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

21-letni Nigerijec je v preteklosti treniral košarko, zaradi njegovih fizičnih predispozicij pa mu je trener predlagal preusmeritev v ameriški nogomet. Ta šport v Afriki sicer ni pretirano priljubljen, je pa liga NFL vzpostavila pot do vra mimo ustaljnih tirnic univerzitetnega ameriškega nogometa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

In zakaj bi profesionalno moštvo ponudilo priložnost 21-letniku brez izkušenj? Visok je 193 centimetrov, tehta 139 kilogramov in ima le šest odstotkov telesne maščobe. Na dogodku HBCU Showcase in International Player Pathway Pro Day marca je tek na 40 jardov (36,6 metra) opravil v 4,63 sekunde, v skoku v višino z mesta pa je dosegel kar 99 centimetrov. Skratka, Bernard je fizično milo rečeno nadarjen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke