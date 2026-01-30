Naslovnica
Drugi športi

'Nimam besed, izjemen občutek je premagati Sinnerja'

Melbourne, 30. 01. 2026 18.25 pred 39 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Novak Đoković

Za Novakom Đokovićem, zmagovalcem 24 turnirjev za veliki slam, je nova čarobna noč v Melbournu. V epskem polfinalnem obračunu na OP Avstralije je 38-letnemu srbskemu teniškemu veteranu uspelo streti odpor 14 let mlajšega Jannika Sinnerja. Italijan je klonil z 2:3 v nizih po več kot štirih urah neizprosnega boja na Rod Laver Areni, Đokovića pa v nedeljskem velikem finalu čaka nov dvoboj s španskim zvezdnikom Carlosom Alcarazom.

Še ena prava teniška klasika, epski dvoboj dveh šampionov in nova neverjetna zmaga neuničljivega Novaka Đokovića.

Srbski teniški veteran je mojstrsko kljuboval precejšnji razliki v letih in po več kot štirih urah dvoboja na Rod Laver Areni ugnal fantastičnega Jannika Sinnerja. Italijan je v dvoboj z 38-letnim Beograjčanom sicer vstopil v vlogi favorita, a bolj kot se je boj za vsak centimeter igrišča razplamteval, bolj je Đoković pridobival na samozavesti.

Novak Đoković je po več kot štirih urah neizprosnega dvoboja dobil epski polfinale OP Avstralije proti Janniku Sinnerju.
FOTO: AP
FOTO: AP

Zavedajoč se svojih neprecenljivih izkušenj in zmagovalne miselnosti, je zmagovalec 24 turnirjev za grand slam verjel v uvrstitev v nedeljski veliki finale, kjer ga čaka eden večjih rivalov zadnjih let Carlos Alcaraz. "Težko mi je v tem trenutku ubesediti vse občutke. Enostavno nimam besed, izjemen občutek je premagati Jannika Sinnerja," so bile uvodne besede vidno izčrpanega, a v isti sapi presrečnega Novaka Đoković.

"Sinner je bil v zadnjih petih dvobojih boljši od mene. Bil je že čas, da ga premagam. Ta obračun me spominja na tistega pred 14 leti proti Rafaelu Nadalu, s katerim sva odigrala neverjetno tekmo. To je bil boj za zgodovino, podobnega pa sva z Jannikom uprizorila v letu 2026. Visoka intenzivnost oziroma ritem na najvišji ravni - le tako sem ga lahko dobil," je nadaljeval Đoković.

To bo zanj že 11. avstralski finale, predhodnih deset je dobil, kar dovolj zgovorno priča o izjemnosti srbskega teniškega asa. "Upam, da bom imel dovolj 'goriva' še za ta finale. Carlos bo kot vselej izvrsten rival, tudi za njim je zelo zahteven polfinalni obračun z Alexandrom Zverevom, tako da bo zanimivo videti, komu od naju dveh so bolj pošle moči. Nadejam se novemu epskemu dvoboju," je še pristavil Đoković.          

tenis op avstralije polfinale novak đoković jannik sinner

Neža Klančar v Ljubljani DP začela z rekordom

Odbojkarski spektakel v Celju: v soboto dobimo pokalna prvaka

ho?emVšolo
30. 01. 2026 20.09
Še finale in bo za 1 zmago pred tekmecema Nadal in Rogerjem. Neponovljivo! Pravi goat!!
Grunf TNT
30. 01. 2026 20.05
Noro.
bibaleze
