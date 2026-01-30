'Nimam besed, izjemen občutek je premagati Sinnerja'

Srbski teniški veteran je mojstrsko kljuboval precejšnji razliki v letih in po več kot štirih urah dvoboja na Rod Laver Areni ugnal fantastičnega Jannika Sinnerja . Italijan je v dvoboj z 38-letnim Beograjčanom sicer vstopil v vlogi favorita, a bolj kot se je boj za vsak centimeter igrišča razplamteval, bolj je Đoković pridobival na samozavesti.

Zavedajoč se svojih neprecenljivih izkušenj in zmagovalne miselnosti, je zmagovalec 24 turnirjev za grand slam verjel v uvrstitev v nedeljski veliki finale, kjer ga čaka eden večjih rivalov zadnjih let Carlos Alcaraz. "Težko mi je v tem trenutku ubesediti vse občutke. Enostavno nimam besed, izjemen občutek je premagati Jannika Sinnerja," so bile uvodne besede vidno izčrpanega, a v isti sapi presrečnega Novaka Đoković.

"Sinner je bil v zadnjih petih dvobojih boljši od mene. Bil je že čas, da ga premagam. Ta obračun me spominja na tistega pred 14 leti proti Rafaelu Nadalu, s katerim sva odigrala neverjetno tekmo. To je bil boj za zgodovino, podobnega pa sva z Jannikom uprizorila v letu 2026. Visoka intenzivnost oziroma ritem na najvišji ravni - le tako sem ga lahko dobil," je nadaljeval Đoković.