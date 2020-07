Nina Kustec in Martin Mošnik ubranila naslova državnih prvakov v skvošu

Svoje lanske naslove sta ubranilaNina Kustec iz Squash kluba Škofja Loka in Martin Mošnik iz ljubljanskega Squash kluba Konex. Za Kustečevo je to njen drugi naslov, do katerega je prišla po zmagah nad Piko Rupar v polfinalu in še eno mladinko, Niko Urh v finalu. Za Mošnika je to že deseti zaporedni naslov državnega prvaka, s čimer je v 29-letni zgodovini prvenstev prvi na lestvici med moškimi. največ dela je Mošnik imel v četrtfinalu, kjer je s 3:1 premagal nepostavljenega Rožleta Langusa. V polfinalu in finalu je s 3:0 premagal še klubskega soigralca Klemna Kristana in mladega Škofjeločana Luko Kusteca.