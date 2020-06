Nina Zulić zapustila Krimovke in odšla v Turčijo

Nina Zulić je v domovini igrala v dresih Sviša, Ptuja, Ljubljane, Ajdovščine in Krima Mercatorja. V dres slovenskih prvakinj se je s posoje vrnila sredi sezone 2016/17 in v tem asu osvojila prav vse slovenske lovorike. Po štirikrat je postala slovenska državna in pokalna prvakinja, osvojila pa je tri slovenske superpokalne naslove. S Krimom Mercatorjem je v vseh štirih sezonah Lige prvakinj zaigrala v drugem delu tekmovanja. V zadnji sezoni je med evropsko klubsko elito zaigrala na 11 tekmah in dosegla 54 zadetkov, pri čemer je še posebej zablestela proti črnogorski Budućnosti in češkemu Baniku Mostu, ki jima je ob zmagah svoje ekipe nasula po 10 golov.

Kostamonu Belediyesi je v minuli sezoni drugič v svoji zgodovini osvojil turško krono, v tej sezoni pa do prekinitve na 15 tekmah zbral ravno toliko zmag in s petimi točkami naskoka zanesljivo vodil na lestvici. V minuli sezoni je turška zasedba igrala tudi v ženski različici Pokala EHF in izpadla v četrtfinalu.