'Nisem bil prava, to se mi že dolgo ni primerilo. Sama ne vem, zakaj'

"To ni bil moj dan. Ne vem, kdaj sem nazadnje tako slabo nastopila, 4,50 m bi morala preskočiti v kakršnih koli pogojih," je takoj po presenetljivem izpadu s tihim in žalostnim glasom povedala Tina Šutej.

Slovenka je imela avtomatično kvalifikacijsko normo za finale na zanjo zelo nizki višini 4,55 m. Potem ko je članica celjskega Kladivarja začetno višino 4,10 m izpustila, pa so se začele težave že na 4,25 m.

V prvem skoku je po zaletu skočila pod letvico, šele v drugem poskusu pa je bila nato uspešna. Podobno tudi 4,40 m ni zmogla prvič, drugič pa je bila precej prek letvice. Šutej je bila nato trikrat neuspešna na 4,50 m, a bila še kar nekaj časa v igri za finale, preden jo je iz območja 12 finalistk potisnila švedska tekmovalka z osebnim rekordom.