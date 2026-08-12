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'Nisem bil prava, to se mi že dolgo ni primerilo. Sama ne vem, zakaj'

Birmingham, 12. 08. 2026 07.19 pred 4 urami 1 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
Tina Šutej

Slovenska rekorderka Tina Šutej je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu izpadla že v kvalifikacijah skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo deveto medaljo na velikih tekmah. Delila si je 13. izid in s 4,40 m za eno mesto ostala brez finala

Tina Šutej
Tina Šutej
FOTO: Profimedia

"To ni bil moj dan. Ne vem, kdaj sem nazadnje tako slabo nastopila, 4,50 m bi morala preskočiti v kakršnih koli pogojih," je takoj po presenetljivem izpadu s tihim in žalostnim glasom povedala Tina Šutej.

Slovenka je imela avtomatično kvalifikacijsko normo za finale na zanjo zelo nizki višini 4,55 m. Potem ko je članica celjskega Kladivarja začetno višino 4,10 m izpustila, pa so se začele težave že na 4,25 m.

V prvem skoku je po zaletu skočila pod letvico, šele v drugem poskusu pa je bila nato uspešna. Podobno tudi 4,40 m ni zmogla prvič, drugič pa je bila precej prek letvice. Šutej je bila nato trikrat neuspešna na 4,50 m, a bila še kar nekaj časa v igri za finale, preden jo je iz območja 12 finalistk potisnila švedska tekmovalka z osebnim rekordom.

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"Niti nisem spremljala tega zaključka. Po tako slabih skokih si finala nisem niti zaslužila. Domov se bom vrnila brez medalje. Očitno nisem bil prava, kot sem rekla, se mi to že dolgo ni primerilo. Niti sama ne vem, zakaj. Dva dneva bom počivala, nato pa me čaka še kar nekaj tekem v zaključku sezone," je dodala Šutej.

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Šutej izpadla že v kvalifikacijah, slab dan tudi ostalih Slovencev

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KOMENTARJI2

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Gustibus
12. 08. 2026 08.19
Punca, še vedno si bila trinajsta na svetu!!!
Odgovori
+3
3 0
zeko2105
12. 08. 2026 08.06
kje so lektorji,
Odgovori
-1
0 1
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