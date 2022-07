'Nisem zaužila 700 pijač, kot trdi Kyrgios'

Otoški mediji so ta Avstralčev izpad izkoristili za novo (pre)napihnjeno senzacijo in zelo hitro odkrili identiteto omenjene ženske. Po poročanju tamkajšnjega The Telegrapha gre za 32-letno Poljakinjo Anijo Palus, sicer poklicno pravnico, ki je v finalu po lastnih besedah "z vsem srcem podpirala svojega ljubljenca Kyrgiosa". "Edino, kar sem želela pokazati, je, da sem tu zanj in da mu namenjam največjo možno podporo. Morda sem s svojim bodrenjem malce pretiravala, a nikakor ne drži, da sem zaužila 700 pijač. V celem popoldnevu sem namreč zaužila dva koktejla in, glede na to, da nisem imela kape, ki bi me obvarovala pred žgočim soncem, je prišlo do kratkotrajne dehidracije. Imela sem zgolj dobre namene," je Palusova v kratki izjavi za The Telegraph pojasnila svojo plat zgodbe.

Kakorkoli, po Kyrgiosovi prošnji je bila Anija Palus za četrt ure odstranjena s tribun osrednjega stadiona, nato pa ji je bil dovoljen povratek na tribuno.