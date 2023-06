Nismo niti dvomili: Pogačar na čelu izkušene ekipe UAE Emirates za Tour

Poleg Tadeja Pogačarja je v ekipi še mešanica hribolazcev in strokovnjakov za ravninske etape, ki bodo podpirali 24-letnika vse od začetka dirke v Bilbau do cilja v Parizu.

Zasedbo ob Slovencu sestavljajo še Poljak Rafal Majka, Danec Mikkel Bjerg, Avstrijec Felix Grossschartner, Španec Marc Soler, Italijan Matteo Trentin, Norvežan Vegard Stake Laengen in Britanec Adam Yates.

"Tour je eden največjih dogodkov v svetovnem športu in zelo smo veseli in navdušeni, da smo lahko del njega. Kot ekipa smo trdo delali na pripravah in vse je tam, kjer mora biti. Imamo zelo dobro skupino. Na dirki bo nekaj resnih tekmecev, a tako je vedno na največjih dirkah. Tja gremo z namenom, da pokažemo dobro predstavo in seveda s ciljem zmage," je za spletno stran UAE Emirates dejal Pogačar.