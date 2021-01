Niti rokometno SP ni imuno na covid-19: Čehi ostajajo doma, vskočila bo S Makedonija

Novico so na družbenih omrežjih potrdili tudi pri Češki rokometni zvezi. Tam so imeli nazadnje več kot deset okužb z novim koronavirusom. Novica je pomembna tudi za slovensko reprezentanco. Slednjo prvi preizkus čaka v četrtek ob 18. uri po slovenskem času, ko se bodo pomerili z Južno Korejo. Nato bodo varovanci Ljubomirja Vranješa zaigrali še proti Rusiji in Belorusiji. Najboljše tri reprezentance skupine bodo napredovale v drugi del tekmovanja, kjer se bodo za najvišji mesti in s tem napredovanje v četrtfinale borile s trojico sosednje skupine G, v kateri so Švedska, Egipt, Čile in zdaj tudi Severna Makedonija namesto Češke.