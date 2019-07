Nizanje zmag Janje Garnbret se ne ustavi: To je kar noro

"To je kar noro, da sem lahko nadaljevala s takšnim nizom, kot sem končala balvansko sezono. Nisem vedela, kaj naj pričakujem na prvi tekmi sezone v težavnosti. Med Vailom in Villarsom je bilo nekaj časa, ki sem ga seveda posvetila treningu težavnosti in plezanju dolgih smeri. Sem samo uživala in je vse šlo odlično," je bila s še četrto zmago v Villarsu zadovoljna najboljša slovenska športna plezalka Janja Garnbret.

V finalu je kar sedem finalistk padlo na istem oprimku. Ta pa ni predstavljal težav za nepremagljivo tekmovalko iz Šmartna pri Slovenj Gradcu.

"Finalna smer moram reči, da je bila obupna. Postavljavci so naredili ogromno napako, da so postavili tak gib, na katerem je padlo sedem finalistk. Meni ta gib niti ni bil tako težek, mi je pa bil zelo težek naslednji gib. Bi si želela drugačno smer. Je bila kar dosti enostavna do tega giba in ta gib je bil prvi težek gib v smeri," je dogajanje v finalu opisala Korošica, ki je letos že osvojila balvanski seštevek svetovnega pokala.

'To se mi še nikoli ni zgodilo'

V polfinalu se ji je na začetku smeri odpela vrečka z belim magnezijevim prahom, brez krede je nato nadaljevala do vrha smeri: "To se mi še nikoli ni zgodilo. Res ne vem, kako je prišlo do tega, da se mi je odpela vrečka z magnezijem. Očitno sem bila nepozorna pri vpenjanju vrečke na pas. Sem ponosna na sebe, da sem ohranila mirno glavo in odplezala smer, kot je treba. Zelo dobra izkušnja."