Nizozemke in Španke za zlato kolajno na SP

Nizozemske in španske rokometašice so letošnje finalistke svetovnega prvenstva na Japonskem. Nizozemke so na današnji prvi polfinalni tekmi premagale Rusinje s 33:32 (16:16), Španke pa so bile na drugi boljše od Norvežank z 28:22 (13:13). Slovenke, ki so na SP zasedle 19. mesto, so v skupinskem delu ukanile Nizozemke in izgubile proti Norvežankam.

Igralke iz dežele tulipanov so Rusinjam prizadejale prvi poraz na letošnjem zaključnem turnirju v Kumamotu, v izjemno izenačenem in razburljivem obračunu pa je zmagoviti gol v zadnji minuti dosegla Laura van der Heijden. Pri Nizozemkah je bila najbolj učinkovita Estavana Polman, življenjska družica nekdanjega sijajnega nizozemskega nogometaša Rafaela van der Vaarta, z devetimi goli, enega manj je dosegla Lois Abbingh. Pri Rusinjah je blestela Ana Vjahireva z enajstimi zadetki. Na drugem polfinalnem obračunu so si Španke odločilno prednost priigrale sredi drugega polčasa, ko so povedle za šest golov (24:18), tik pred koncem tekme pa so že imele osem golov prednosti (27:19). Črna gora je na današnji tekmi za končno peto mesto premagala Srbijo z 28:26 (13:12), Švedska pa je bila na obračunu za sedmo mesto zanesljivo boljša od Nemčije. Na koncu je slavila s 35:24 (18:13). Pri Špankah je bila najbolj učinkovita Alexandrina Cabral Barbosa, ki je dosegla sedem golov, enega manj je prispevala Almudena Rodriguez. Pri Norvežankah je bila strelsko najbolj učinkovita Malin Larsen Aune s petimi zadetki. Nizozemska bo drugič po letu 2015 nastopila v velikem finalu. Pred štirimi leti jo je Norveška na finalni tekmi v danskem Herningu zanesljivo premagala z 31:23. Španija, sicer nosilka bronastega odličja s svetovnega prvenstva v Braziliji 2011, si je prvič priigrala veliki finale. Izida: Rusija - Nizozemska32:33 (16:16)

