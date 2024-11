Slovenske tenisačice po prvem dnevu v zaostanku 0:2

V soboto sledita dva dvoboja posameznic, Veronika Erjavec - Arantxa Rus in Tamara Zidanšek - Suzan Lamens, na koncu pa je na sporedu še igra dvojic. Zmagovalke bodo napredovale v zadnji krog kvalifikacij za zaključni turnir najboljše osmih reprezentanc na svetu, poraženke pa bodo nazadovale v prvo evroafriško skupino.

Slovenija je bila uvodni dan v Beli dvorani blizu ugodnemu razpletu in aktivnemu rezultatu za zmago, žal pa so nianse odločile v prid gostjam. Tamara Zidanšek je imela v drugem nizu pri rezultatu 5:2 tri žoge za zmago. Nizozemka je dobila naslednjih šest iger in dvoboj zaključila po treh urah in desetih minutah igre.

Kljub bolečemu porazu Zidanšek ni bila pretirano razočarana nad svojo predstavo. Poudarila je, da se je glede na fizično pripravljenost, ki ni optimalna, dobro borila, priznala pa je tudi, da se je v odločilnih trenutkih malce povlekla nazaj in zapravila priložnost za zmago proti dobri prijateljici Arantxi Rus, s katero sta nekaj let igrali dvojice in osvojili tudi dva turnirja WTA.

"Pri 5:2 je tekmica spremenila taktiko in začela igrati zelo agresivno. Zadela je nekaj ključnih žog, ki so ji dvignile samozavest, jaz pa sem preveč spustila svoj nivo igre. Zagotovo bi lahko odigrala bolj pogumno," je dejala 26-letna Konjičanka.

V soboto je čaka zadnji tekmovalni dan v sezoni, ki ga želi oddelati čim bolje, da bo lahko šla z mirno glavo na zaslužen odmor. "Tak poraz je težko pozabiti čez noč. Zagotovo bom čutila posledica dolgega dvoboja, prepričana sem, da bodo bolečine prisotne, a tega sem že vajena," je dodala Zidanšek.