Nizozemski motociklist Victor Steeman umrl tri dni po nesreči

Po nesreči na prvi dirki svetovnega prvenstva razreda Supersport 300 je umrl dirkač Victor Steeman (MTM Kawasaki). Nizozemski dirkač je bil v 14. zavoju vpleten v incident z več dirkači, pri čemer je bila dirka takoj prekinjena, izobešena je bila rdeča zastava. Seeman je trčil z moštvenim kolegom iz ekipe Kawasaki Josejem Perezom Gonzalezom. Nesreča se je zgodila v soboto popoldne v tretjem krogu, ko je je Perez izgubil nadzor nad svojim motociklom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Steeman se mu ni mogel več umakniti, po padcu so mu pomagali z umetnim dihanjem.

Zdravstveno osebje in vozila so hitro prispeli na prizorišče in so oskrbeli mladeniča ob stezi in v zdravstvenem centru na dirkališču, preden so ga s helikopterjem nato prepeljali v bolnišnico Faro. Kljub prizadevanjem medicinskega osebja dirkališča in bolnišničnega osebja je 22-letni Steeman zaradi poškodb glave žal podlegel poškodbam, so zapisali v sporočilu na uradni spletni strani.