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Junaška poteza: Nizozemec tekmeca rešil iz gorečega dirkalnika

Šanghaj, 07. 09. 2026 10.15 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
J.B.
Loek Hartog gasi zagoreli dirkalnik britanskega nasprotnika

Na dirki prvenstva China GT v Šanghaju bi se lahko huda nesreča končala tragično, vendar je s pogumnim posredovanjem navdušil nizozemski dirkač Loek Hartog. Ta je ustavil svoj avtomobil in iz gorečega ferrarija rešil britanskega tekmeca Ollieja Millroya.

Do nesreče je prišlo približno 20 minut po začetku sobotne dirke. Millroyev ferrari je po trčenju skoraj nemudoma zagorel. Nekaj sekund zatem je Hartog, član moštva Phantom Global, ob pogledu na goreči avtomobil ustavil svoj dirkalnik, pograbil gasilni aparat in brez pomisleka stekel na pomoč.

Nizozemec je začel gasiti plamene, nato pa poškodovanega Millroya potegnil iz razbitin in ga spravil na varno. Britanca so prepeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel pet zlomljenih reber, zlom ključnice, dlani in prsta ter udarnino pljuč.

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Millroy se trenutkov neposredno pred nesrečo in približno eno uro po njej ne spominja. Pozneje se je Hartogu javno zahvalil in zapisal, da mu dolguje življenje."Še vedno sem živ, zahvaljujoč zgolj enemu. Hartog se je nemudoma ustavil in tvegal svoje življenje, da bi me spravil iz avtomobila," je na Instagramu med drugim zapisal Britanec.

Nizozemec mu je odvrnil, da se mu nima za kaj zahvaljevati. "Želim si, da bi živeli v svetu, ko takšna poteza ne bi bila razumljena kot stvar poguma, temveč instinkta. Presrečen sem, da sem bil ob pravem času na pravem mestu."

Dirka se po nesreči ni nadaljevala. Millroyevo moštvo AAI Motorsports je zaradi pomislekov glede odziva pristojnih služb odstopilo od nadaljevanja prvenstva China GT in poudarilo, da mora biti varnost dirkačev ter članov ekip vselej na prvem mestu.

chinaGT Loek Hartog Ollie Millroy

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KOMENTARJI9

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anthrax
07. 09. 2026 11.52
več takih poztivnih novic,
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0 0
sabro4
07. 09. 2026 11.46
kapo dol, še posebej ko opazuješ premikanje komisarjev ob progi kot bi gledal želve, tako da bliskovit odziv je botroval srečnemu razpletu, BRAVO HARZOG nedvomni heroj dirke!!!
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+1
1 0
pisarniški stol
07. 09. 2026 11.40
Svaka čast, neverjetno hiter in pogumen. Gledam pa une strice, ki bi to morali prvi narediti in biti na kraju v nekaj sekundah...krumplbataljon? Sramota, a nimajo nobenih protokolov in urjenj?!
Odgovori
+1
1 0
Andrej77
07. 09. 2026 11.23
Človek z veliko začetnico
Odgovori
+11
11 0
mptour
07. 09. 2026 10.57
Keri gasilci in reševalci? Po moje prvič držal gasilni aparat.
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+7
9 2
Nikdar več
07. 09. 2026 10.51
Ne morem verjeti, da nekateri od tistih, ki so tam prav zaradi takšnih situacij tam, ne znajo uporabljati gasilnega aparata.... ? O hitrosti istih pa sploh ne bom razpravljal... Bravo za heroja! Oz. instinktneža....
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+17
17 0
blef
07. 09. 2026 10.46
Wow bravo pravi heroj.
Odgovori
+15
15 0
chronic
07. 09. 2026 10.44
Take novice rad preberem. Bravo!
Odgovori
+19
19 0
Victorinox
07. 09. 2026 10.42
Plemenita poteza. Vse pohvale. Tudi jaz bi to storil ne glede na osebo v avtu.
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+17
17 0
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