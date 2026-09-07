Junaška poteza: Nizozemec tekmeca rešil iz gorečega dirkalnika

Nizozemec je začel gasiti plamene, nato pa poškodovanega Millroya potegnil iz razbitin in ga spravil na varno. Britanca so prepeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel pet zlomljenih reber, zlom ključnice, dlani in prsta ter udarnino pljuč.

Do nesreče je prišlo približno 20 minut po začetku sobotne dirke. Millroyev ferrari je po trčenju skoraj nemudoma zagorel. Nekaj sekund zatem je Hartog, član moštva Phantom Global, ob pogledu na goreči avtomobil ustavil svoj dirkalnik, pograbil gasilni aparat in brez pomisleka stekel na pomoč.

Millroy se trenutkov neposredno pred nesrečo in približno eno uro po njej ne spominja. Pozneje se je Hartogu javno zahvalil in zapisal, da mu dolguje življenje."Še vedno sem živ, zahvaljujoč zgolj enemu. Hartog se je nemudoma ustavil in tvegal svoje življenje, da bi me spravil iz avtomobila," je na Instagramu med drugim zapisal Britanec.

Nizozemec mu je odvrnil, da se mu nima za kaj zahvaljevati. "Želim si, da bi živeli v svetu, ko takšna poteza ne bi bila razumljena kot stvar poguma, temveč instinkta. Presrečen sem, da sem bil ob pravem času na pravem mestu."

Dirka se po nesreči ni nadaljevala. Millroyevo moštvo AAI Motorsports je zaradi pomislekov glede odziva pristojnih služb odstopilo od nadaljevanja prvenstva China GT in poudarilo, da mora biti varnost dirkačev ter članov ekip vselej na prvem mestu.