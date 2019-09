Nizozemskim kolesarjem prvo zlato na SP v Yorkshiru, Slovenija sedma

Mešana štafeta reprezentanc v vožnji na čas, sestavljena iz treh kolesarjev in treh kolesark, je zamenjala ekipni kronometer komercialnih ekip. Prvič so jo preizkusili na letošnjem evropskem prvenstvu v Alkmaarju, ko Slovenija ni nastopila, na premierni dirki za mavrične majice pa je bila zraven.

Tako kot na EP so tudi na SP zlato medaljo osvojili Nizozemci. Zmagovito štafeto so tvoriliKoen Bouwman, Bauke Mollema, Jos van Emden, Lucinda Brand, Riejanne Markus in Amy Pieters, ki so bili najhitrejši na vseh vmesnih časih. Na koncu so srebrno Nemčijo premagali za 23 sekund, bronasto Veliko Britanijo pa za 51 sekund.

Slovenska šesterica je na koncu zaostala minuto in 58 sekund. Od moške trojice sta skupaj čez ciljno črto prišla Tadej Pogačar in Jan Tratnik, takrat 23 sekund za Veliko Britanijo. Približno enak zaostanek so držala dekleta do kakšnega 20. kilometra, nato pa popustila.

Za Slovenijo bi po prvotnem načrtu v mešani štafeti moral nastopiti tudi prvi slovenski kolesar Primož Roglič, ki je nastop odpovedal zaradi utrujenosti in padca na nedavno končani dirki po Španiji. To je tudi osvojil.

Devetindvajsetletni Zasavec naj bi bil nared za sredino posamično vožnjo na čas, v kateri bo favorit za eno od medalj, ter nedeljsko cestno dirko.

V ponedeljek sta v angleški grofiji Yorkshire na sporedu kronometra za mladince in mladinke, v torek za mlajše člane in članice, s sredino posamično vožnjo na čas za člane pa se bo končal prvi del SP. Od četrtka do nedelje sledijo cestne dirke.