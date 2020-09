Nizozemsko slavje na SP: 'oranžnim' zlato in srebro, Bujakova odlična 14.

Nizozemka Anna van der Breggen je postala kraljica svetovnega prvenstva v kolesarstvu v Imoli v Italiji. Naslovu svetovne prvakinje v kronometru, ki ga je osvojila v četrtek, je danes dodala še zlato medaljo v cestni dirki. Druga je bila njena rojakinja Annemiek van Vleuten, tretja pa domačinka Elisa Longo Borghini. Med petimi Slovenkami je najvišje končala Eugenija Bujak, ki je s 14. mestom dosegla najvišjo uvrstitev slovenskih kolesark na svetovnih prvenstvih v cestnih preizkušnjah. Urša Pintarje bila sedemnajsta.

Za tridesetletno van der Breggnovo je to nov uspeh v široki zbirki naslovov. Nizozemka je aktualna olimpijska prvakinja iz Ria de Janeira v cestni vožnji, trikrat je zmagala na dirki po Italiji, leta 2018 je bila prav tako svetovna prvakinja na cesti, večkrat pa je zmagala tudi na klasičnih dirkah, kot so Valonska puščica, Liege–Bastogne–Liege, Flandrija, Amstel Gold Race in Strade Bianche. Do zmage v Imoli je prišla s samostojnim pobegom dobrih 40 kilometrov pred ciljem. Na najtežjem od dveh vzponov na 28-kilometrski krožni progi se je otresla tekmic, med njimi branilke naslova Van Vleutnove. Hitro je prišla do lepe prednosti, ki jo je do cilja na avtomobilističnem dirkališču Enza in Dina Ferrarija v Imoli suvereno zadržala.

Pričakovala utrujenost med tekmicami

"Dirka je bila zelo težka, predvsem drugi vzpon je bil nadvse zahteven in selektiven. Vedela sem, da bo odločitev o zmagi padla ravno na tem delu, zato sem se za napad odločila v predzadnjem krogu, saj sem pričakovala, da bodo ostale tekmovalke že precej utrujene," je povedala zmagovalka.

Od izbrank slovenskega selektorja Gorazda Penka sta najboljšo predstavo prikazali Bujakokva in Pintarjeva. Obe sta z borbeno vožnjo na selektivni progi držali priključek vse do konca in zabeležili najvišji uvrstitvi slovenskega ženskega kolesarstva na SP. Nastopile so še Urška Žigart, Urška Bravecin Špela Kern.