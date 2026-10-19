Zdravi, motivirani in odločeni: Slovenci želijo v eltini del

Slovenija bo v skupini 11 glavnega dela evropskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2028 igrala z Belgijo in Norveško. Reprezentance se bodo pomerile doma in v gosteh, Slovenijo tako čakajo štiri tekme. Belgija je kvalifikacije že začela z zmago proti Norveški s 4:3.
V glavnem delu kvalifikacij nastopa 36 reprezentanc v 12 skupinah. V elitni del se bodo neposredno uvrstile zmagovalke skupin in štiri najboljše drugouvrščene ekipe, preostalih osem drugouvrščenih pa se bo za štiri dodatna mesta pomerilo v dodatnih kvalifikacijah.
Selektor zadovoljen s pripravljenostjo reprezentantov
Slovenska reprezentanca se je zbrala v petek in začela priprave na uvodno kvalifikacijsko preizkušnjo. Selektor Tomislav Horvat je zadovoljen s pripravljenostjo igralcev in njihovim odnosom do dela. "Zadovoljen sem z ekipo. Fantje so prišli v formi, vidi se, da trenirajo, da igrajo v resnih klubih. Zelo sem zadovoljen z njihovim odnosom na teh treningih in z veseljem pričakujem prvo tekmo," je povedal Horvat.
Slovenska reprezentanca se na treningih posebej pripravlja na način igre Belgije, ki jo odlikujejo tehnična kakovost, nevarni protinapadi in igra z vratarjem. "Belgija je zagotovo izredno tehnično podkovana ekipa. Kontranapadi so njihovo največje orožje, to smo videli že v Stožicah. Vemo, s čim se spoprijemamo. Zagotovo so zelo kakovostni, ampak tudi mi smo. Zaupam naši ekipi, to fantje kažejo na teh treningih in mislim, da nas čaka prava tekma."
Selektor je jasen tudi glede cilja slovenske reprezentance. "Borimo se za to, da bi šli v elitni del, kar smo že enkrat igrali, kjer nekoliko nismo imeli sreče z žrebom. Mislim, da si moramo elitni del zagotoviti, potem pa počakati na žreb," pred operacijo Belgija pravi selektor Tomi Horvat.
Osredkar: Skupina je izjemno težka in izenačena
Kapetan slovenske reprezentance Igor Osredkar poudarja, da je reprezentanca po daljšem premoru vesela ponovnega zbora, vendar so misli že povsem usmerjene v kvalifikacije. "Končno smo se zbrali, vsi smo komaj čakali ta prvi zbor. Po dolgem času se ponovno vidimo, se pogovorimo, ampak hitro smo vstopili k bistveni nalogi, se pravi k delu. Že se pogovarjamo, kaj in kako. Čakajo nas zelo pomembne kvalifikacije za svetovno prvenstvo."
Osredkar opozarja na kakovost Belgije in izenačenost skupine. "Skupina je izjemno težka in izenačena. Smo rahli favoriti, ampak v tako izenačeni skupini je vse mogoče." Slovenski kapetan meni, da lahko reprezentanca svoje priložnosti išče predvsem v agresivnosti, zbranosti in odločnosti.
"Čaka nas izjemno težko delo, ampak smo pripravljeni, zdravi in motivirani, da začnemo te kvalifikacije s pozitivno energijo oziroma z našo borbenostjo. Da poskušamo vzeti točko Belgiji, če ne kar tri. Ampak, kot sem že rekel, Belgija je izjemno, izjemno tehnično dobro podkovana, tako da nas čaka izjemno težka tekma."
Vabljeni reprezentanti:
Jeremy Bukovec (Athletic Futsal Club Graz), Žiga Čeh (Athletic Futsal Club Graz), Marko Peček (Futsal klub Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka), Benjamin Tušar (KS Constract Lubawa), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo), Klemen Duščak (MNK Novo Vrijeme, Makarska), Jure Suban (MNK Novo Vrijeme, Makarska), Adrijan Trstenjak (MNK Novo Vrijeme, Makarska), Uroš Đurič (MNK Olmissum, Omiš), Žan Janež (MNK Stanoinvest Futsal Pula), Jakob Rems (ŠD FK Siliko), Alen Zgonc (ŠD FK Siliko).
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