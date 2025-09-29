Nogometni poslastici, borilna spektakla in VN Indonezije

Liverpool je novo sezono v Ligi prvakov odprl odlično in v prvem krogu pred domačimi navijači s 3:2 premagal Atletico Madrid. Povsem drugače so začeli nogometaši Galatasarayja, ki so pred dvema tednoma v Frankfurtu proti Eintrachtu izgubili z visokih 5:1. Pred prihajajočim obračunom so pričakovano v vlogi favorita aktualni angleški prvaki, aktualni turški prvaki pa verjamejo, da lahko ob pomoči glasnih domačih navijačev pripravijo presenečenje.
Sreda nato prinaša obračun, ki ga lahko označimo za zgodnji finale pred finalom. Barcelona, ki je lani prišla do polfinala, bo gostila PSG, ki je v minuli sezoni prvič v zgodovini zasedel evropski prestol. Parižani bodo v katalonsko prestolnico odpotovali brez nekaterih prvokategornikov, doma bo ostal tudi poškodovani Ousmane Dembele, ki je pred dnevi osvojil zlato žogo.
Po dnevu premora petek prinaša borilni dogodek organizacije Brave CF, ki bo tokrat gostovala v Gruziji. V glavni borbi večera se bo domačin Raul Tutarauli udaril z izkušenim nizozemskim borcem Pietrom Buistom. Gledalci se boste lahko ob tem ogreli za sobotni spektakel FNC Knockout 2, ki se bo odvil v Mariboru. Tam je na sporedu 10 borb, nastopilo bo kar šest slovenskih borcev, v glavni borbi pa se bo Jakob Nedoh pomeril z Lucasom Alsino.
Poleg borilnega vikend prinaša tudi motociklistično dogajanje. Čeprav je v razredu motoGP prvak že znan, bo VN Indonezije vsekakor prinesla razburljivo dogajanje. Pred dnevi je še devetič v zgodovini svetovni prvak postal Marc Marquez, ki je nedeljsko dirko za VN Japonske sklenil na drugem mestu. Za dodatno slavje Ducatija je s prvim mestom poskrbel Francesco Bagnaia, ki je bil najhitrejši tudi na sprint dirki.
Športni prenosi na VOYO v tem tednu:
torek, 30. 9., ob 20.30 - UEFA Liga prvakov (play-off, druga tekma): Galatasaray – Liverpool
sreda, 1. 10., ob 20.30 - UEFA Liga prvakov (play-off, druga tekma): Barcelona – PSG
petek, 3. 10., ob 18.00 - Brave CF Gruzija
sobota, 4. 10., ob 19.00 - FNC Knockout 2
petek, 3. 10. – nedelja, 5. 10. - MotoGP: VN Indonezije
