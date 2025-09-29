Svetli način
Nogometni poslastici, borilna spektakla in VN Indonezije

Ljubljana, 29. 09. 2025 18.18 | Posodobljeno pred eno minuto

A.M.
V tem tednu bo program na VOYO povsem športno obarvan. Začelo se bo z Ligo prvakov, ogledali si boste lahko tekmi Galatasaray – Liverpool in Barcelona – PSG. Konec tedna prinaša dva borilna dogodka, Brave CF v Gruziji in FNC Knockout v Mariboru. Na delu bodo tudi dirkači razreda motoGP, ki bodo tekmovali v Indoneziji.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO! FOTO: 24ur.com

Liverpool je novo sezono v Ligi prvakov odprl odlično in v prvem krogu pred domačimi navijači s 3:2 premagal Atletico Madrid. Povsem drugače so začeli nogometaši Galatasarayja, ki so pred dvema tednoma v Frankfurtu proti Eintrachtu izgubili z visokih 5:1. Pred prihajajočim obračunom so pričakovano v vlogi favorita aktualni angleški prvaki, aktualni turški prvaki pa verjamejo, da lahko ob pomoči glasnih domačih navijačev pripravijo presenečenje.

Sreda nato prinaša obračun, ki ga lahko označimo za zgodnji finale pred finalom. Barcelona, ki je lani prišla do polfinala, bo gostila PSG, ki je v minuli sezoni prvič v zgodovini zasedel evropski prestol. Parižani bodo v katalonsko prestolnico odpotovali brez nekaterih prvokategornikov, doma bo ostal tudi poškodovani Ousmane Dembele, ki je pred dnevi osvojil zlato žogo.

PSG in Barcelona sta se v Ligi prvakov nazadnje merila lani aprila.
PSG in Barcelona sta se v Ligi prvakov nazadnje merila lani aprila. FOTO: AP

Po dnevu premora petek prinaša borilni dogodek organizacije Brave CF, ki bo tokrat gostovala v Gruziji. V glavni borbi večera se bo domačin Raul Tutarauli udaril z izkušenim nizozemskim borcem Pietrom Buistom. Gledalci se boste lahko ob tem ogreli za sobotni spektakel FNC Knockout 2, ki se bo odvil v Mariboru. Tam je na sporedu 10 borb, nastopilo bo kar šest slovenskih borcev, v glavni borbi pa se bo Jakob Nedoh pomeril z Lucasom Alsino.

FNC Knockout 2
FNC Knockout 2 FOTO: 24ur.com

Poleg borilnega vikend prinaša tudi motociklistično dogajanje. Čeprav je v razredu motoGP prvak že znan, bo VN Indonezije vsekakor prinesla razburljivo dogajanje. Pred dnevi je še devetič v zgodovini svetovni prvak postal Marc Marquez, ki je nedeljsko dirko za VN Japonske sklenil na drugem mestu. Za dodatno slavje Ducatija je s prvim mestom poskrbel Francesco Bagnaia, ki je bil najhitrejši tudi na sprint dirki.

Marc Marquez
Marc Marquez FOTO: AP

Športni prenosi na VOYO v tem tednu:

torek, 30. 9., ob 20.30 - UEFA Liga prvakov (play-off, druga tekma): Galatasaray – Liverpool

sreda, 1. 10., ob 20.30 - UEFA Liga prvakov (play-off, druga tekma): Barcelona – PSG

petek, 3. 10., ob 18.00 - Brave CF Gruzija

sobota, 4. 10., ob 19.00 - FNC Knockout 2

petek, 3. 10. – nedelja, 5. 10. - MotoGP: VN Indonezije

