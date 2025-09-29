Nogometni poslastici, borilna spektakla in VN Indonezije

Liverpool je novo sezono v Ligi prvakov odprl odlično in v prvem krogu pred domačimi navijači s 3:2 premagal Atletico Madrid. Povsem drugače so začeli nogometaši Galatasarayja, ki so pred dvema tednoma v Frankfurtu proti Eintrachtu izgubili z visokih 5:1. Pred prihajajočim obračunom so pričakovano v vlogi favorita aktualni angleški prvaki, aktualni turški prvaki pa verjamejo, da lahko ob pomoči glasnih domačih navijačev pripravijo presenečenje.

Sreda nato prinaša obračun, ki ga lahko označimo za zgodnji finale pred finalom. Barcelona, ki je lani prišla do polfinala, bo gostila PSG, ki je v minuli sezoni prvič v zgodovini zasedel evropski prestol. Parižani bodo v katalonsko prestolnico odpotovali brez nekaterih prvokategornikov, doma bo ostal tudi poškodovani Ousmane Dembele, ki je pred dnevi osvojil zlato žogo.