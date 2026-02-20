Naslovnica
Nogometni trener iz Maribora, ki se je uvrstil med svetovno elito

Maribor, 20. 02. 2026 20.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Tadej Vidrih Lu.M
Benjamin Pratnemer

Benjamin Pratnemer, drugi Slovenec z nastopom na svetovnem prvenstvu, je v začetku leta postal naš prvi pikadist, ki si je v hudi konkurenci uspel priigrati vstopnico za igranje na svetovni turneji PDC. Mariborčan, ki je obenem tudi nogometni trener, bo letos lahko nastopil na kar 34 turnirjih.

Čeprav je dvakratni zaporedni setovni prvak, šele 19 letni zvezdnik pikada Luke Littler, v svoji kratki karieri zaslužil že skoraj tri milijone evrov, nagrade še na turneji PDC še zdaleč niso tako visoke. Benjamin Pratnemer, bo moral tekmovanje na elitnih turnirjih uskladiti z njegovo drugo ljubeznijo in hkrati službo, nogometom. 

"Trener sem zdaj že več kot 20 let. Kako bom zdaj vse to skupaj usklajeval, še niti ne vem sam prav. Nagrado dobiš za prvo zmago. Ki je 1000 funtov, zmagovalec pa dobi 15 tisoč funtov. Zdaj trenutno bomživel za pikado, ker je v Sloveniji težko, da bi se živelo samo od pikada," je povedal karizmatičen Mariborčan.

Dirkači razreda superbike odprli novo sezono: v Avstraliji najhitrejši Bulega

