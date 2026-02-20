Nogometni trener iz Maribora, ki se je uvrstil med svetovno elito

Čeprav je dvakratni zaporedni setovni prvak, šele 19 letni zvezdnik pikada Luke Littler, v svoji kratki karieri zaslužil že skoraj tri milijone evrov, nagrade še na turneji PDC še zdaleč niso tako visoke. Benjamin Pratnemer, bo moral tekmovanje na elitnih turnirjih uskladiti z njegovo drugo ljubeznijo in hkrati službo, nogometom.

"Trener sem zdaj že več kot 20 let. Kako bom zdaj vse to skupaj usklajeval, še niti ne vem sam prav. Nagrado dobiš za prvo zmago. Ki je 1000 funtov, zmagovalec pa dobi 15 tisoč funtov. Zdaj trenutno bomživel za pikado, ker je v Sloveniji težko, da bi se živelo samo od pikada," je povedal karizmatičen Mariborčan.