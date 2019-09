'Nole' zaradi poškodbe predal dvoboj osmine finala proti Wawrinki

"Že nekaj tednov imam konstantne bolečine. Včasih so močnejše, druge dni ne boli tako zelo. Seveda moram jemati protibolečinska sredstva. Kdaj delujejo, drugič ne. Seveda začutiš, kdaj ne gre več naprej, kdaj res ne moreš več udariti žogice," je dejal Đoković po dvoboju, podrobneje o naravi poškodbe ni želel govoriti. "Predal sem dvoboj zaradi poškodbe leve rame. O tem ne bom več govoril. Kot sem dejal že v preteklosti, ne želim govoriti o poškodbah. In tega se bom držal tudi zdaj," je še dejal 32-letni Srb in dodal: "Res je frustrirajoče, a nisem ne prvi ne zadnji športnik, ki ga je doletelo kaj takšnega. Življenje teče dalje."

Novak Đoković se tako od New Yorka poslavlja v osmini finala, potem ko je brez dobljene točke izgubil svoj začetni udarec v tretji igri tretjega niza. Tekmeca sta se objela na mreži, preden je srbski teniški zvezdnik, ki je dejal, da je imel težave z ramo ves teden, hitro zapustil igrišče ob spremljavi glasnih žvižgov gledalcev. To je zanj najhitrejše slovo od OP ZDA po letu 2006, ko se je poslovil v tretjem krogu.

Novak Đoković in Stanislav Wawrinka nista dokončala dvoboja osmine finala letošnjega US Opna zaradi poškodbe prvega.

Federerjev naslednji tekmec je Bolgar Grigor Dimitrov , ki je s 7:5, 6:3 in 6:4 premagal Avstralca Alexa De Minaurja . Švicar v medsebojnih dvobojih z Dimitrovom, 78. igralcem sveta, vodi s 7:0. "Zelo sem vesel, da sem se prvič prebil v četrtfinale US Opna. Za to sem trdo treniral, za takšne dvoboje," je dejal Bolgar: "Upam, da bova oba igrala dober tenis in prikazala odlično bitko."

"Včasih imaš res dober dan, tekmec ga nima, in pride tudi do takšnih izidov. Našel sem svoj ritem in potem se nisem več oziral nazaj," je dejal 38-letni šampion.

Federer nadigral Goffina V preostalih dvobojih dneva je peti nosilec Medvedjev končal upe nemškega kvalifikanta Dominika Koepferja , zmagal s 3:6, 6:3, 6:2 in 7:6, ter se prvič prebil v četrtfinale grand slama. Medvedjev, zmagovalec Cincinnatija in finalist Montreala ter Washingtona na trdi podlagi, je tako končal sanje 118. igralca z lestvice ATP. Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer , sicer petkratni zmagovalec OP ZDA in dobitnik 20 turnirjev za veliki slam, se je brez večjih težav uvrstil v četrtfinale. Tretji nosilec je za zmago proti Belgijcu Davidu Goffinu , sicer 15. nosilcu, potreboval zgolj 79 minut, izid je bil 6:2, 6:2 in 6:0.

Stanislav Wawrinka je sicer premagal Đokovića na poti do svojega prvega večjega naslova leta 2014, ko je osvojil OP Avstralije, ter tudi v finalih OP Francije 2015 in OP ZDA 2016. "Nikoli si ne želiš na takšen način končati dvoboja. Gre za neverjetnega šampiona in v preteklosti sva odigrala nekaj neverjetnih bitk," je o tekmecu dejal 34-letni Švicar, ki ga v četrtfinalu čaka peti nosilec, Rus Danil Medvedjev . Švicar se sam vrača po poškodbi in operaciji kolena pred dvema letoma in je odločen, da še ni rekel zadnje besede. "Za menoj je zelo težko obdobje po operaciji. Počutim se neverjetno, da spet igram tenis na tako visoki ravni. Imam igro, s katero lahko premagam tudi najboljše. Počutil sem se odlično," je po dvoboju še dejal 23. nosilec Wawrinka.

Nosilki Bartyjeva in Pliškova ostali praznih rok

V ženskem delu turnirja sta se poslovili druga in tretja nosilka, naprej pa je šla šestkratna zmagovalka New Yorka, Američanka Serena Williams, katere hčerka Alexis Olympia je na ta dan dopolnila drugi rojstni dan. Williamsova je gladko s 6:3 in 6:4 odpravila Hrvatico Petro Martić, čeprav je v drugem nizu prestrašila vse, ko si je zvila desni gleženj. "Fizično se počutim dobro," je po dvoboju dejala 37-letna Williamsova, ki so ji še bolj trdno povili že tako povit gleženj, in dodala: "A pravi test bo prišel šele jutri. Za zdaj je vse v redu. Bomo videli."

Williamsovo v četrtfinalu čaka dvoboj z 18. nosilko, 27-letno Kitajko Wang Qiang, ki je presenetila drugo nosilko in zmagovalko OP Francije, Avstralko Ashleigh Barty, in zmagala s 6:2, 6:4.

V ženski konkurenci je prišlo še do enega presenečenja, ko se je od nadaljevanja poslovila tudi tretja nosilka, Čehinja Karolina Pliškova. Zanjo je bila usodna 16. nosilka Britanka Johanna Konta, ki je zmagala s 6:7, 6:3, 7:5. Njena tekmica v četrtfinalu bo peta nosilka Ukrajinka Jelina Svitolina, ki je s 7:5 in 6:4 odpravila deseto nosilko, domačinko Madison Keys, sicer finalistko New Yorka leta 2017.



New York, grand slam (57,238 milijona dolarjev):

- moški, 4. krog:

Stan Wawrinka (Švi/23) - Novak Đoković (Srb/1) 6:4, 7:5, 2:1, predaja;

Danil Medvedjev (Rus/5) - Dominik Koepfer (Nem) 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (2);

Roger Federer (Švi/3) - David Goffin (Bel/15) 6:2, 6:2, 6:0;

Grigor Dimitrov (Bol) - Alex De Minaur (Avs) 7:5, 6:3, 6:4;

- ženske, 4. krog:

Jelina Svitolina (Ukr/5) - Madison Keys (ZDA/10) 7:5, 6:4;

Johanna Konta (VBr/16) - Karolina Pliškova (Češ/3) 6:7 (1), 6:3, 7:5;

Serena Williams (ZDA/8)- Petra Martić (Hrv/22) 6:3, 6:4;

Wang Qiang (Kit/18) - Ashleigh Barty (Avs/2) 6:2, 6:4.