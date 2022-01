Nole že preizkusil igrišče v Melbournu: 'Želim si ostati in tekmovati. Kljub vsemu!'

"Zadovoljen in hvaležen sem, da je sodnik razveljavil zavrnitev moje vize. Ne glede na vse, kar se je zgodilo, si želim ostati in tekmovati na Odprtem prvenstvu Avstralije. Ostajam osredotočen na to. Sem sem priletel, da bi igral enega najpomembnejših turnirjev, ki jih imamo, pred izjemnimi navijači," je zapisal Novak Đoković na družbenih omrežjih in zraven dodal fotografijo, s katere je razvidno, da je že treniral na igrišču Roda Laverja. Igrišču, ki mu je v preteklosti prineslo toliko razlogov za veselje. Srb je namreč OP Avstralije osvojil že devetkrat, skupno pa ima na svojem kontu 20 grand slamov. Prav toliko kot Rafael Nadal in Roger Federer .

Đoković je v drugem zapisu dodal, da se za zdaj lahko vsem le zahvali za podporo in besede vzpodbude.

Spomnimo, da so avstralske oblasti Đokovića ob pristanku v Melbournu nemudoma priprle in ga zadrževale v hotelu za azilante. Đokovićevi odvetniki so se pritožili na ravnanje avstralskih oblasti, sodnik pa je ocenil, da so Đokovića avstralske oblasti priprle neupravičeno in odločitev avstralske vlade razveljavil. Đoković je tako svobodno lahko zapustil hotel in se odpravil 'raziskovat', kaj je novega v Melbournu.