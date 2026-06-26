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Infarktni peti niz v Stožicah: Česa takega še nisem doživel

Ljubljana, 26. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič Lu.M
Slovenija - Bolgarija

Slovenci so v Stožicah proti Bolgariji uprizorili pravo herojsko borbo in prišli do velike zmage nad svetovnimi podprvaki. Bolgari so v največji slovenski dvorani padli s 3:2, po tem, ko se jim je v četrtem nizu že nasmihalo zmagoslavje. "Iskreno, ne vem, od kje smo dobili energijo za preobrat," je po velikem skalpu povedal Jani Kovačić.

Vsi slovenski igralci so bili po tekmi enotni, da je bila za zmago najpomembnejša energija, ki so jo črpali s stožiških tribun. "Po takem petem nizu imam dovolj energije za še eno tekmo. To je bil najpomembnejši del današnje zmage," je povedal najkoristnejši slovenski igralec Nik Mujanović, ki je zbral 15 točk. Prelomni trenutek je bila menjava v četrtem nizu, ko je na parket prišel Rok Bračko, ki je potek tekme obrnil v slovensko korist.

"Ne vem, kaj je Rok danes jedel, ampak njegovi servisi so nam dali ogromno zagona in so pripomogli h končni zmagi. Tekom tekme se je zgodilo veliko stvari, iz katerih smo črpali ogromno energije in motivacije," je še povedal Mujanović, ki je bil pričakovano navdušen nad odločilnim nizom, ki so ga Slovenci dobili s 15:6. "Česa takega še nisem doživel. Imeli smo šest zaporednih servisov, to je nenormalno. Rad bi čestital celi ekipi za današnjo predstavo."

"Iskreno ne vem, od kje smo dobili to energijo, težko je reči," pa je bil iskren Jani Kovačič. Slovenska izbrana vrsta je v četrtem nizu izgubljala že z 20:16, a je selektor Fabio Soli s pravimi potezami in rotacijami našel zmagovito formulo: "Trener je na vse pretege želel najti šesterico, ki bi lahko kljubovala Bolgarom. Našel jo je v četrtem nizu. Danes je bila zares odlična tekma," ki pa je imela še posebej čustveno noto. Po koncu srečanja sta pod strop naše največje dvorane romala dresa s številkama 6 in 9, v poklon dvema legendama slovenske odbojke Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiću.

Kovačič priznava, da je tudi prijetno dogajanje po tekmi botrovalo k velikemu preobratu: "Če bi izgubili, najbrž ne bi bili vsi tako dobre volje. Z zmago smo Dejanu in Mitji pripravili neko majhno darilo ob tem veličastnem trenutku. Poleg tega, da sta bila izvrstna odbojkarja, sta tudi odlična človeka. Vedno smo se veliko smejali, z njima sem preživel najlepše čase v reprezentanci. Iskreno, nam manjkata še dandanes," je bil organizator igre poln hvale na račun nekdanjih soigralcev.

Njegovi trditvi je pritrdil tudi Alen Pajenk: "Današnji dan zagotovo predstavlja nekakšen mejnik za slovensko odbojko. Upokojitev številke je zelo velika stvar in je dober indikator, da se naš šport premika v pravo smer," je dejal Pajenk, ki je energičen preobrat pripisal tudi sicer malo manj številčni slovenski publiki, ki je ob koncu tekme vendarle dvignila raven navijanja.

slovenija odbojka bolgarija Nik Mujanović Jani Kovačič Alen Pajenk Dejan Vinčić Mitja Gasparini

Bojevita Slovenija z veličastno zmago nad svetovnimi podprvaki

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