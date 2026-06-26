Infarktni peti niz v Stožicah: Česa takega še nisem doživel

Vsi slovenski igralci so bili po tekmi enotni, da je bila za zmago najpomembnejša energija, ki so jo črpali s stožiških tribun. "Po takem petem nizu imam dovolj energije za še eno tekmo. To je bil najpomembnejši del današnje zmage," je povedal najkoristnejši slovenski igralec Nik Mujanović, ki je zbral 15 točk. Prelomni trenutek je bila menjava v četrtem nizu, ko je na parket prišel Rok Bračko, ki je potek tekme obrnil v slovensko korist.

"Ne vem, kaj je Rok danes jedel, ampak njegovi servisi so nam dali ogromno zagona in so pripomogli h končni zmagi. Tekom tekme se je zgodilo veliko stvari, iz katerih smo črpali ogromno energije in motivacije," je še povedal Mujanović, ki je bil pričakovano navdušen nad odločilnim nizom, ki so ga Slovenci dobili s 15:6. "Česa takega še nisem doživel. Imeli smo šest zaporednih servisov, to je nenormalno. Rad bi čestital celi ekipi za današnjo predstavo."

"Iskreno ne vem, od kje smo dobili to energijo, težko je reči," pa je bil iskren Jani Kovačič. Slovenska izbrana vrsta je v četrtem nizu izgubljala že z 20:16, a je selektor Fabio Soli s pravimi potezami in rotacijami našel zmagovito formulo: "Trener je na vse pretege želel najti šesterico, ki bi lahko kljubovala Bolgarom. Našel jo je v četrtem nizu. Danes je bila zares odlična tekma," ki pa je imela še posebej čustveno noto. Po koncu srečanja sta pod strop naše največje dvorane romala dresa s številkama 6 in 9, v poklon dvema legendama slovenske odbojke Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiću.