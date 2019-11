Nordijske reprezentance v pričakovanju prvih tekem sezone

'Mi smo pripravljeni na boj' Bertoncelj ima za Wislo visoke cilje: na sobotni ekipni tekmi si želi, da bi se njegovi varovanci vmešali v boj za stopničke, na posamični pa bi rad videl dva fanta med najboljšo deseterico ter še dva do 20. mesta. Zaželel si je, da bi bila skakalnica v Wisli tokrat dobro pripravljena, čeprav izkušnje iz prejšnjih let kažejo drugače.

"Mislim, da smo sezono pričakali solidno pripravljeni, ne le posamezniki, temveč tudi kot ekipa," je uvodoma dejal glavni trener skakalcev, ki bo na uvod v sezono na Poljsko odpeljal Timija Zajca , Anžeta Laniška , Petra in Domna Prevca , Tilna Bartola , Anžeta Semeniča in Roka Justina .

"Upam, da bodo letos dobro pripravili skakalnico in mi smo pripravljeni na boj," je dodal Bertoncelj, podobne želje ima tudi Zajc, ki je po mnenju trenerja med skakalci ta čas v najboljši formi, čeravno, kot sam pravi, tega zadnja dva treninga nista potrdila.

Zajc: Še največja razlika je v barvi doskočišča

"Zadnja dva treninga sta bila slabša kot doslej, sicer pa se mi zdi, da sem dobro pripravljen. Zame ni velike razlike, ali pristajaš na sneg ali plastiko, morda le v glavi. Še največja je v barvi doskočišča," je dejal prvi slovenski adut o tem, ali bo prvi stik s snegom kaj posebnega.

Najizkušenejši član ekipe Peter Prevc meni, da so njegovi skoki še vedno precej po sistemu toplo - hladno, a s pomembnim poudarkom: "Zdaj je vedno več toplih kot hladnih. Veselim se nove sezone, ta čas moja forma še ni na povsem želeni ravni, a upam, da bom 'padel' v dober ritem."

Skakalke po zgodovinskem uspehu lovijo nove podvige

Smučarske skakalke, ki jih tudi letos vodi Zoran Zupančič, bodo sezono začele precej pozneje; prve tekme jih čakajo 7. in 8. decembra v Lillehammerju. Poleti so uspešno nastopale na tekmovanjih in osvojile pokal narodov. Ekipi se je pridružila prva violina Ema Klinec, ki se uspešno vrača po hudi poškodbi. Zupančič se zaveda, da so po uspešni poletni sezoni tudi za zimsko pričakovanja visoka.

"Potem ko smo poleti z zmago v pokalu narodov dosegli zgodovinski uspeh, bodo takšne dosežke od nas pričakovali tudi pozimi, nenazadnje so skoki zimski šport. Mislim, da smo dobro pripravljeni in bomo lahko na vsaki tekmi računali na stopničke," je dejal glavni trener ženske vrste, ki bo zadnje priprave pred sezono opravila doma v Kranju.

Ema Klinec: Za zdaj kaže super

"Na to sezono sem pravzaprav čakala vse od padca, že naslednji dan je bil moj cilj, kdaj bom spet začela skakati. Za zdaj kaže super, treba bo samo tako nadaljevati. Poškodba je sanirana in jaz sem pripravljena na tekme," je dejala Klinčeva, ki je lansko sezono uspešno začela, nato pa se je decembra na državnem prvenstvu v Planici huje poškodovala, po januarski operaciji je začela okrevanje in septembra prvič spet nastopila na tekmi.

Goran Janus, ki se je lani po za Slovenijo zgodovinskih uspehih v smučarskih skokih preselil k nordijskim kombinatorcem, v vlogi glavnega trenerja vidi številne izzive.

"Ker gre po mojem mnenju za kombinacijo dveh povsem različnih športov, za dve disciplini, ki se kregata med seboj, mi je delo osebno velik izziv. Nekako je treba najti ravnotežje in je zelo zanimivo," je dejal Janus, in dodal, da bo na uvodne tekme svetovnega pokala v Kuusamo in Lillehammer od tekmovalcev odpotoval le Vid Vrhovnik.