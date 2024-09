Norris do tretje zmage, Verstappen drugi

Za Avstralcem Piastrijem sta se zvrstila Mercedesov George Russell in Ferrarijev Charles Leclerc. Šest dirk pred koncem in velikim finalom v Abu Dabiju ima Norris 52 točk zaostanka za Verstappnom. V konstruktorskem seštevku so pri McLarnu vse bolj zadovoljni, saj so prednost pred Red Bullom povečali na 41 točk.

Norris se je očitno najbolje privadil težkim pogojem v Singapurju in v za to dirkališče značilni izjemni vročini ter vlagi. To je Britancu uspelo letos tudi v Miamiju in Zandvoortu. Pomembno je bilo, da mu je končno uspel dober start, s katerim je prvič ubranil najboljšo startno pozicijo in po 178 metrih ravnine kot vodilni prvi zapeljal v zavoj za suvereno slavje.