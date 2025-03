Norris do zmage na zahtevni prvi dirki sezone F1

Za Landa Norrisa, lani je osvojil naslov svetovnega podprvaka, je bila to peta zmaga v karieri, konstruktorski prvak McLaren pa je sezono 2025 začel tako, kot je končal lansko – na vrhu.

"To je bilo sijajno. Zahtevna dirka, saj mi je Max dihal za ovratnik vse do konca. Pritiskal sem na polno, bilo je stresno, a uspelo nam je. To je odličen začetek sezone. Naredili smo nekaj napak v zahtevnih razmerah, ampak v takšnih dirkah uživam. Še posebej, ker smo končali na vrhu," je v prvem odzivu organizatorjem dejal današnji zmagovalec Norris.

"Lani smo napravili veliko napak in se iz njih očitno nekaj naučili. V podobnih razmerah smo lani v Silverstonu zapravili dirko. Danes si lahko pripišem nekaj zaslug za zmago, saj sem ves čas dobro shajal s pritiskom, ko sta me lovila Max in Oscar (moštveni kolega Piastri, op. STA) in ob pritiskanju na vso moč nisem storil usodne napake," je še dodal 25-letni Britanec.