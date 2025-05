Norris dobil dirko v Monaku, na zmagovalnem odru še Leclerc in Piastri

Za popestritev dogajanja oziroma z željo, da bi vendarle nekoliko premešali vrstni red, so v vodstvu tekmovanja letos uvedli novo pravilo z dvema obveznima postankoma v boksih oziroma o uporabi treh različnih kompletov pnevmatik. A niti to ni pomagalo, saj se je kljub drugačni taktiki postankov na koncu vse poravnalo. Verstappen je bil tako v vodstvu skoraj do konca, a je potem moral na drugi obvezni postanek v zadnjem krogu in je padel na četrto mesto.

V zadnjih krogih je Charles Leclerc, Monačan je lani dočakal prvo zmago v domači državi, sicer dihal za ovratnik Norrisu, vendar na tej stezi brez prave možnosti, da bi ga prehitel. "Bilo je zelo zabavno. Na koncu sem bil kar malo nervozen, ampak nam je uspelo. Zelo uspešen konec tedna, o tem sem sanjal kot otrok," je po dirki za prireditelje dejal Norris, ki sicer tudi živi v Monaku.