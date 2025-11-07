Norris dobil kvalifikacije, na sprintu iz prve vrste še Antonelli

Slabše se je odrezal Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom. Z zaostankom dobrih treh desetink je zasedel šesto mesto, pred njim je presenetljivo končal še Španec Fernando Alonso (Aston Martin).

Dolgo vodilni v seštevku Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je zasedel tretje mesto, v drugi vrsti pa mu bo družbo delal še drugi dirkač Mercedesa, Britanec George Russell .

V seštevku sezone ima Lando Norris 357 točk oziroma le eno več od Piastrija, medtem ko je 321 točk doslej zbral štirikratni zaporedni svetovni prvak Verstappen.

Sprinterska preizkušnja, na kateri bo zmagovalec dobil osem točk, se bo v soboto začela ob 15. uri, štiri ure pozneje pa bodo še kvalifikacije za klasično nedeljsko dirko. Ta se bo začela ob 18. uri.

Do konca sezone bodo po VN Brazilije še tri dirke. Sezona se bo končala v Združenih arabskih emiratih 7. decembra.