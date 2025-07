Norris najhitrejši na Red Bull Ringu

V drugi startni vrsti bosta vodilni dirkač sezone, Avstralec Oscar Piastri (McLaren) in Lewis Hamilton (Ferrari), v tretji pa George Russell (Mercedes) in Max Verstappen (Red Bull). "Zelo sem zadovoljen. Sezona je dolga in naporna. Skušam čim bolj uživati. Glede na to, da sem imel doslej precej težav v kvalifikacijah, mi današnji rezultat daje dodaten zagon," je povedal Lando Norris.