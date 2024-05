Norris najhitrejši v deževnih kvalifikacijah za sobotni sprint

Sprinterska dirka se bo v soboto začela ob peti uri po srednjeevropskem času in bodo prevozili 19 krogov na 5,451 km dolgi progi. Dopoldne bodo nato sledile kvalifikacije za nedeljsko običajno dirko.

Po štirih prizoriščih ima Verstappen, ki je dobil tri dirke, 77 točk. Premagan je bil le v Avstraliji, kjer je odstopil. Drugi v točkovanju za SP je Mehičan Sergio Perez (Red Bull, 64), tretji Monačan Charles Leclerc (Ferrari, 59), sledita Španec Carlos Sainz (Ferrari, 55) in Norris (37).

Kraljevo tekmovanje v avtomobilizmu se je vrnilo na Kitajsko prvič po letu 2019. Pandemija novega koronavirusa je prekinila niz tekem, ki so v tej državi potekale od leta 2004. Kitajske oblasti so namreč sprejele zelo stroge ukrepe za zajezitev pandemije, zato so bila odpovedana tudi največja športna tekmovanja.