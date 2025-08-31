Norris namignil, da bi lahko zapustil svet Formule 1, če osvoji naslov

Svetli način
Zandvoort, 31. 08. 2025 13.14 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Avtor
S.V.
Britanski dirkač Formule 1 Lando Norris je namignil, da bi lahko zapustil karavano F1, če osvoji naslov. 25-letni voznik McLarna je spomnil na primer Nica Rosberga, ki je premagal moštvenega kolega Lewisa Hamiltona in se pet dni kasneje upokojil kot neporažen svetovni prvak.

"Včasih je dobro, da odideš, ko zmagaš – kot Nico (Rosberg)," je razmišljal Lando Norris pred kvalifikacijami za VN Nizozemske, ki jo bo začel z drugega mesta. "En naslov je dovolj. Ni ti treba narediti več. Dosežeš svoj cilj in greš živeti čudovito življenje."

Bi Norris resno razmišljal, da bi se odrekel več kot 30 milijonom evrov letno, kot je to storil Rosberg leta 2016, če bi ugnal moštvenega kolega pri McLarnu Oscarja Piastrija in osvojil prvenstvo? "Ne vem," se je nasmehnil. "Mogoče. Morda me prihodnje leto sploh ne bo več tukaj. Nikoli ne veš."

Lando Norris in Oscar Piastri
Lando Norris in Oscar Piastri FOTO: Profimedia

Seveda je jasno, da mora najprej naslov osvojiti. A dogodki v vetrovnem Zandvoortu mu niso šli na roko, saj je prvi startni položaj izgubil proti Piastriju – za pičlih 0,012 sekunde. Norris bo tako startal iz prve vrste, a zgodovina ni na njegovi strani: odkar se je steza vrnila na koledar leta 2021, je zmagal vedno le tisti, ki je začel s prvega mesta. Max Verstappen je to storil trikrat zapored, preden je lani niz prekinil prav Norris (čeprav je moral Nizozemca prehiteti, ker ga je ta ugnal na startu).

"Potrebovali bomo nekaj čarovnije ali pa dobro strategijo," je priznal Norris, saj so možnosti za prehitevanja v Zandvoortu precej omejene. 25-letni Britanec kljub temu verjame, da je po poletnem premoru osvežen in pripravljen na odločilno fazo sezone.

"Igral sem skoraj vsak dan golf. Bil sem na Ibizi, en dan v Amsterdamu, imel golf izlet, šel na Portugalsko, pa v Savdsko Arabijo," je razkril. "To je ena od lepih stvari – imam svobodo, da si izberem, kaj želim. Včasih rečem da, včasih ne. To je del tega, kar počnem."

JOSEPH HAYDN
31. 08. 2025 13.28
+1
Samo, da ne bo postal tako vzvišen kot Rosberg, ki ta svoj en naslov poveličuje vsak dan. Če pa malo bolj z distance pogledamo pa postane jasno, da je Nico samo soliden dirkač, nič več in svetlobna leta za svojim očetom
traparija
31. 08. 2025 17.56
kaj je pa tvoj največji dosežek, vzvišeni strokovnjak?
