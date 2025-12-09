Norris ob slavju naslova zapravil več kot 100 tisoč evrov

Lando Norris je v nedeljo uresničil svoje sanje, ko je na zadnji dirki tega leta v Abu Dabiju s tretjim mestom potrdil naslov prvaka. Na račun tega je seveda skupaj z družino in prijatelji proslavil, kot se spodobi.

Glede na poročanje britanskih tabloidov je morala Landova ekipa hitro organizirati selitev zabave, potem ko je bilo njihovo prvo druženje v baru nenadoma prekinjeno.

"Landova družina in prijatelji so začeli praznovanje v Shangri-La okoli 21. ure, vendar se Lando ni prikazal vse do 1. ure zjutraj, ker je moral opraviti veliko intervjujev za medije. Le 45 minut pozneje so se prižgale luči in osebje je sporočilo, da zapirajo ter da morajo vsi zapustiti lokal," je za The Sun povedal vir.