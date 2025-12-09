Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Norris ob slavju naslova zapravil več kot 100 tisoč evrov

Abu Dabi, 09. 12. 2025 15.25 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
8

Dirkač McLarna Lando Norris je svoj prvi naslov svetovnega prvaka v Formuli 1 proslavil v velikem slogu. Britanski mediji so razkrili, da je 26-letnik ob tem zapravil okrog 115 tisoč evrov.

Lando Norris
Lando Norris FOTO: AP

Lando Norris je v nedeljo uresničil svoje sanje, ko je na zadnji dirki tega leta v Abu Dabiju s tretjim mestom potrdil naslov prvaka. Na račun tega je seveda skupaj z družino in prijatelji proslavil, kot se spodobi.

Preberi še Norris v troboju za prvaka do svojega prvega naslova

Glede na poročanje britanskih tabloidov je morala Landova ekipa hitro organizirati selitev zabave, potem ko je bilo njihovo prvo druženje v baru nenadoma prekinjeno.

"Landova družina in prijatelji so začeli praznovanje v Shangri-La okoli 21. ure, vendar se Lando ni prikazal vse do 1. ure zjutraj, ker je moral opraviti veliko intervjujev za medije. Le 45 minut pozneje so se prižgale luči in osebje je sporočilo, da zapirajo ter da morajo vsi zapustiti lokal," je za The Sun povedal vir.

Preberi še Od prinašanja kave Alonsu do naslova prvaka v Formuli 1

Landova ekipa je nato poiskala novo prizorišče proslave, zabava pa se je nadaljevala v še bolj sproščenem vzdušju. Po navedbah vira angleškega tabloida naj bi se dogajanje v drugem hotelu zavleklo vse do naslednjega jutra, do šestih. "To je bila noč, ki je ne bo pozabil nihče izmed njih – še posebej ne tisti, ki je na koncu poravnal račun. Ta je ob zaključku zabave znašal približno 115.000 evrov," je dejal vir.

formula 1 norris slavje prvak
Naslednji članek

Tudi, ko je slika narisana perfektno, so možne izboljšave

Naslednji članek

Brazilke prve svetovne prvakinje v futsalu

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nidani
09. 12. 2025 16.48
Kot rečeno, profesionalizem je uničil šport!
ODGOVORI
0 0
Bigbadjohn
09. 12. 2025 16.46
Ne reče se "ob slavju naslova", temveč ob proslavljanju le-tega- Slovenec bi vedel...
ODGOVORI
0 0
Prelepa Soča
09. 12. 2025 16.40
Denar mora krožiti.
ODGOVORI
0 0
ApriliaFactory
09. 12. 2025 16.36
Landova družina je zelo bogata, še posebej njegov oče, Adam Norris, upokojeni upravitelj pokojnin, ki si je bogastvo ustvaril pri podjetju Hargreaves Lansdown in je med najbogatejšimi ljudmi v Veliki Britaniji (ocenjeno na več kot 200 milijonov funtov). To je Landu omogočilo, da se je podal na drago pot v motošport; njegov oče se je predčasno upokojil, da bi upravljal Landovo kariero, zdaj pa vlaga v zagonska podjetja in električne skuterje. Lando sam ima svoje bogastvo iz plače iz Formule 1 in sponzorskih pogodb, ocenjeno na skoraj 30 milijonov evrov.
ODGOVORI
0 0
ApriliaFactory
09. 12. 2025 16.38
Oscar Piastri in Daniel Ricciardo sta med najbogatejšimi mladimi Avstralci in sta oba predstavljena na seznamu "Young Rich List 2025" revije Australian Financial Review. Piastri, z ocenjeno neto vrednostjo 122 milijonov dolarjev, se je na seznamu uvrstil na 56. mesto, s čimer se je letos uvrstil med rekordnih 22 novih vpisov.
ODGOVORI
0 0
Pig Brother
09. 12. 2025 16.07
+0
Prvi in zadnji naslov treba proslavit
ODGOVORI
1 1
Bigbadjohn
09. 12. 2025 16.48
Proslaviti, ja- ne "slaviti"... tako govorijo Srbi.
ODGOVORI
0 0
Pig Brother
09. 12. 2025 16.07
+1
Norris je drugi Hamilton. Daj bi 2 klase boljše avto pa bom zmagoval in komaj postal prvak. Niso to šampijoni. 25 naslovov ma lahko hamilton pa nima vse skup za 3 šumaherjeve
ODGOVORI
4 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385