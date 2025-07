Deževna dirka v Silverstonu: Norris do zmage, Piastri kaznovan

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V kaotični deževni dirki se je dvakrat na klasično dirkališče v Silverstonu podal varnostni avto, dvakrat pa je vmes posegel še virtualni varnostni avto. Številni so zaradi nesreč parkirali svoje dirkalnike ob stezi, številni pa so se ušteli tudi pri izbiri pnevmatik. Na stezi je bil sicer najhitrejši Oscar Piastri, ki je v osmem krogu prehitel Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull), najhitrejšega v kvalifikacijah. Nato pa je Piastri po koncu drugega varnostnega avta kršil pravila pospeševanja in zaviranja in si zaradi nevarnega manevra prislužil deset sekund kazni komisarjev dirke.

To je pomenilo, da je virtualno vodstvo prevzel Lando Norris, ki je nato po zadnjih postankih v boksih, ko se je steza le dovolj posušila za gume za suho stezo, in je Piastri odslužil kazen zasedel prvo mesto. Ciljno črto 60. dirke za SP v Silverstonu sta McLarna prečkala daleč pred vsemi, tretjeuvrščeni Nico Hülkenberg pa je zaostal več kot 30 sekund.

"To je res zelo lep dan. O takšnih stvareh sem vselej sanjal ter jih skušal uresničiti. Poleg osvojitve prvenstva je to po mojem mnenju eden najlepših občutkov v dirkaški karieri. Čutim ponos. Res sijajna dirka, stresna kot vedno, a podpora navijačev mi je danes še kako pomagala. Veliko po začetku dirke ne moreš razmišljati, edino pravilo je bilo kot vselej, 'ne česa zaj...'," je v prvi izjavi po dirki dejal zmagovalec domače dirke Norris. Precej bolj jezen je bil njegov moštveni kolega Piastri: "Ne bom kaj veliko komentiral, da ne bom spet v težavah," je sprva dejal 24-letni Avstralec in o kazni in incidentu ob koncu varnostnega avtomobila dodal: "Očitno ne smeš več zavirati pod varnostnim avtomobilom. To sem počel prej pet krogov, a to ni štelo. Res ne želim pristati v težavah. Silverstone mi bo še vedno všeč, a ne letos."

Prvi junak Silverstona pa je postal Nico Hülkenberg, ki je preizkušnjo v Silverstonu začel šele z 19. startnega mesta. Sedemintridesetletni Nemec je po debiju v F1 na VN Bahrajna 2010 odpeljal 239 dirk, preden se je prvič uvrstil med najboljše tri. To so bile hkrati prve stopničke za moštvo Sauberja po Japoncu Kamuiju Kobayashiju leta 2012. "Dolgo je trajalo, mar ne? Vedno sem verjel, da imam to v sebi, to je verjela tudi ekipa. Kakšna dirka, tako rekoč z dna smo se znova prebijali proti vrhu in ponovili vajo iz prejšnjega tedna. Niti ne vem, kako nam je to uspelo. Nori pogoji, to je bil bolj boj za preživetje, a sklepali smo pravilne odločitve in občutek po takšni dirki je res neverjeten," je dejal izkušeni Nemec.

Max Verstappen je bil ves čas na mestih, ki prinašajo stopničke, nato pa se je pred drugim ponovnim startom za varnostnim avtomobilom zavrtel in zdrsnil na deseto mesto. Na koncu je napredoval do petega. Do točk so se prebili še četrti Britanec Lewis Hamilton (Ferrari), šesti Francoz Pierre Gasly (Alpine), sedmi Kanadčan Lance Stroll (Aston Martin), osmi Tajec Alex Albon (Williams), deveti Španec Fernando Alonso (Aston Martin) in deseti Britanec George Russell (Mercedes). Slednji je bil eden od tistih, ki so še pred startom dirke odšli v bokse po gume za suho stezo, a se pri tem ušteli, saj se je steza prepočasi sušila, za nameček pa se je nato še močno ulilo.