Norris po zmagi na sprintu najboljši tudi na kvalifikacijah

Nedeljsko dirko svetovnega prvenstva formule 1 v brazilskem Sao Paulu bo s prvega mesta začel vodilni v seštevku sezone Britanec Lando Norris (McLaren), tudi že zmagovalec današnje sprinterske dirke. Iz prve vrste bo po razpletu današnjih kvalifikacij začel še Italijan Kimi Antonelli (Mercedes).

Lando Norris FOTO: Profimedia icon-expand

Lando Norris je v soboto v Braziliji že dobro opravil prvi del naloge. Zmagal je na sprinterski dirki na veliki nagradi Brazilije na dirkališču Interlagos. Njegov najbližji zasledovalec v seštevku sezone, moštveni sotekmovalec Avstralec Oscar Piastri pa preizkušnje ni končal, tako da je razlika med njima devet točk.

Zdaj ima Britanec boljše izhodišče tudi za nedeljsko klasično dirko, to je bil njegov 15. "pole position" v karieri. Tako kot na kvalifikacijah za sprint je bil drugi mladi Mercedesov adut Kimi Antonelli, zanj pa bo to prvi start iz prve vrste v karieri na klasični preizkušnji formule 1.

Piastri je bil danes zvečer šele četrti, ob njem bo v drugi startni vrsti v nedeljo še najhitrejši Ferrarijev dirkač Monačan Charles Leclerc. Veliko razočaranje so bile kvalifikacije za oba Red Bullova voznika. Branilec naslova Nizozemec Max Verstappen se ni uvrstil v zadnji del kvalifikacij in bo imel šele 16. startno izhodišče. Še tri mesta slabši je bil Japonec Yuki Tsunoda. To je bil najslabši izid kvalifikacij za to ekipo po letu 2006, za Verstappna pa najslabši dosežek po Sočiju 2021.

