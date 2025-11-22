Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Norris postavil najboljši čas kvalifikacij, iz prve vrste še Verstappen in Sainz

Las Vegas, 22. 11. 2025 08.30 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
1

Britanec Lando Norris (McLaren) bo dirko za veliko nagrado Las Vegasa, 22. od 24 preizkušnji sezone svetovnega prvenstva formule 1, začel s prvega startnega položaja. Na uličnem dirkališču v Las Vegasu je dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah, ki jih je zaznamoval dež.

Lando Norris, vodilni v prvenstvu, se bori za prvi naslov, v Las Vegasu pa je osvojil svoj tretji najboljši startni položaj na prav toliko dirkah. Pred tem si je po zmagah v Braziliji in Mehiki priboril 24 točk prednosti v SP.

V kvalifikacijah v igralniški Meki je prehitel štirikratnega aktualnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna iz Nizozemske (Red Bull), ki je zaostal 0,323 sekunde, in Španca Carlosa Sainza (Williams). Norrisov avstralski moštveni kolega Oscar Piastri (McLaren) bo začel s petega mesta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Norris je zadnji trening končal kot zadnji, nato pa si je v napetem zaključku kvalifikacij zagotovil tretji zaporedni najboljši startni položaj, ki je hkrati njegov sedmi v sezoni. "Bilo je stresno. Nisem vedel, ali lahko kdo za mano odpelje še en krog. Bilo je tako spolzko, ampak dovolj dobro sem odpeljal," je dejal Britanec, ki je Verstappna prehitel tik pred koncem. Na VN v puščavi Nevada se je z zaupanjem zazrl v prihodnost. "Zanimivo bo. Naš ritem je bil tokrat dober," je dodal zadovoljni Norris.

Deveti je bil Monačan Charles Leclerc, njegov moštveni kolega v Ferrariju Britanec Lewis Hamilton pa zadnji. Dirka bo v nedeljo ob petih zjutraj po srednjeevropskem času in naj bi po vremenskih napovedih potekala v suhem vremenu.

formula 1 vn las vegas lando norris kvalifikacije
Naslednji članek

Italijani prvi finalisti Davisovega pokala

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sonex
22. 11. 2025 09.21
kdo sploh gleda to sranje ?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363