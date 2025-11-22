Norris postavil najboljši čas kvalifikacij, iz prve vrste še Verstappen in Sainz

Lando Norris , vodilni v prvenstvu, se bori za prvi naslov, v Las Vegasu pa je osvojil svoj tretji najboljši startni položaj na prav toliko dirkah. Pred tem si je po zmagah v Braziliji in Mehiki priboril 24 točk prednosti v SP.

Norris je zadnji trening končal kot zadnji, nato pa si je v napetem zaključku kvalifikacij zagotovil tretji zaporedni najboljši startni položaj, ki je hkrati njegov sedmi v sezoni. "Bilo je stresno. Nisem vedel, ali lahko kdo za mano odpelje še en krog. Bilo je tako spolzko, ampak dovolj dobro sem odpeljal," je dejal Britanec, ki je Verstappna prehitel tik pred koncem. Na VN v puščavi Nevada se je z zaupanjem zazrl v prihodnost. "Zanimivo bo. Naš ritem je bil tokrat dober," je dodal zadovoljni Norris.

Deveti je bil Monačan Charles Leclerc, njegov moštveni kolega v Ferrariju Britanec Lewis Hamilton pa zadnji. Dirka bo v nedeljo ob petih zjutraj po srednjeevropskem času in naj bi po vremenskih napovedih potekala v suhem vremenu.