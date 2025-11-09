Norris s popolnim koncem tedna korak bližje naslovu

Britanec Lando Norris (McLaren) je zmagovalec dirke formule 1 za veliko nagrado Brazilije v Sao Paulu. Na dirkališču v Interlagosu je slavil pred Italijanom Kimijem Antonellijem (Mercedes), tretji pa je bil štirikratni svetovni prvak, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), ki je preizkušnjo začel iz boksov.

Lando Norris FOTO: AP icon-expand

Lando Norris je bil na obrobju Sao Paula ta konec tedna nepremagljiv. V petek je dobil kvalifikacije za sprint, v soboto je s tekmeci najprej opravil v sprintu, nato pa še v kvalifikacijah za klasično preizkušnjo. Danes je 25-letni Britanec dobro krenil s starta in ostal v ospredju po kaotičnem prvem ovinku, v ozadju pa je prišlo do nekaj stikov med dirkači. Kasneje v prvem krogu je dirkača Sauberja Gabriela Bortoleta v ogrado izrinil Lance Stroll z Aston Martinom, na stezo pa je moral varnostni avto. Ob novem, tokrat letečem startu je znova prišlo do nekaj trčenj. Piastri je v prvem ovinku oplazil dirkalnik Kimija Antonellija (Mercedes), ta pa je nato odletel v Charlesa Leclerca, zaradi česar je moral Monačan končati dirko. Tudi Verstappen se je iz ozadja prebijal s težavami, potem ko je povozil enega od delcev in moral na menjavo pnevmatik. Vseeno je hitro pridobival mesta in na stezi deloval precej bolje kot v petek in soboto. Začasno se je znašel na tretjem mestu, nato pa ga je po menjavi pnevmatik prehitel Norris.

Ta je posledično nadaljeval pot proti zmagi, njegov moštveni kolega Oscar Piastri pa je moral prilagoditi strategijo po desetsekundni kazni zaradi trka v prvem ovinku. Po odsluženi kazni se je ob taktiki enega postanka vrnil na stezo na osmem mestu in se podal v boj za stopničke. Norris se je 20 krogov pred koncem drugič ustavil v boksih in padel na tretje mesto za Verstappna in Piastrija, a je ta kmalu za tem prav tako drugič zavil v bokse, nekaj krogov za njim pa tudi Verstappen, ki je ostal pred Avstralcem.

Oscar Piastri FOTO: AP icon-expand

Norris do konca dirke ni imel težav in slavil sedmo zmago v sezoni ter 11. v karieri in še povišal prednost pred Piastrijem v skupnem seštevku. V boju za stopničke je Verstappen na mehkih gumah v zadnjih krogih pretil obema Mercedesoma. Prehitel je "le" Georgea Russella, za Antonellija pa mu je zmanjkalo nekaj več oprijema gum. S tretjim mestom je vseeno rešil, kar se je rešiti dalo, potem ko je moral preizkušnjo začeti iz boksov (menjava motorja).

Petouvrščenega Piastrija je kazen iz uvoda dirke stala boja za drugo mesto, prave hitrosti, da bi v nasprotnem primeru ogrozil Norrisa, pa kljub vsemu ni imel. "Ne vem, od kod se je vzel Max, tega nisem predvidel. Imel sem srečo, da sem lahko sploh nadaljeval dirko po varnostnem avtu. Dirkalnik se je malce čudno obnašal. Bilo je stresno, ko je prišel Max bližje, a ohranil sem nekaj življenja v gumah in imel pravi ritem," je po uvrstitvi kariere dejal Antonelli.

Max Verstappen FOTO: Profimedia icon-expand