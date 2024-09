Norris s prvega mesta na VN Singapurja

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V šoli se učijo rime in učiteljica vpraša: ''Kdo bo povedal kakšno rimo?'' Roko dvigne Janezek in reče: ''V morju stoji Jurca in voda mu sega do kolen.'' Učiteljica vpraša: ''Janezek, kje pa je tu rima?'' Janezek ponosno: ''Saj bo rima, ko bo plima!''