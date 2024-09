Norris slavil na domačih tleh Verstappna

Lando Norris , ki je že v sobotnih kvalifikacijah premagal Nizozemca Maxa Verstappna , je tako dosegel drugo zmago v sezoni in karieri, pred tem je slavil še v Miamiju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Verstappen je sicer brez zmage že na peti zaporedni dirki, na domačem terenu v Zandvoortu pa je po treh zaporednih zmagah v prejšnjih sezonah tokrat moral priznati premoč tekmecu v McLarnu. Zanj je bila to sicer jubilejna 200. dirka v karieri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Obenem je Britanec postal šele prvi dirkač, ki ni Verstappen, z zmago na tem prizorišču po daljnem letu 1985. Takrat so namreč izvedli zadnjo dirko do prenove in vrnitve v koledar SP leta 2021, prve tri "moderne" dirke pa je dobil domači zvezdnik. Zadnjo, pred 39 leti, pa Avstrijec Niki Lauda.

Verstappen je sicer bolje začel, Norris pa je še četrtič, ko je imel priložnost z najboljšega startnega položaja, zatajil. V uvodnih krogih je tako vodil Verstappen, a se je začel že kmalu po radijski zvezi pritoževati ekipi, da se dirkalnik ne odziva na njegova dejanja in da ne more dirkati hitreje. Norris je bil vse bližje in v 18. krogu tudi brez večjih težav prehitel tekmeca za vodstvo.

To je bil ključni trenutek dirke, saj Verstappen pozneje ni bil več konkurenčen. Tudi po postankih, za menjavo pnevmatik se je odločil krog pred Norrisom, se razmerje ni spremenilo, po dveh tretjinah dirke je prednost narasla na 10 sekund, do cilja pa ni imel Norris prav nobenih težav, slavil je z 22 sekundami naskoka.