Norris v Miamiju do premierne zmage v F1

Verstappen, ki je v Miamiju dominiral, saj je dobil petkove kvalifikacije za sprint, sobotno sprintersko dirko in nato kvalifikacije za klasično dirko, je imel danes priložnost, da ostane edini zmagovalec v Miamiju.

A tokrat mu je načrte prekrižal 24-letni Norris, ki je izkoristil varnostni avto in po postanku v boksih prevzel vodstvo in ga ni več izpustil iz rok. Prednost je Britanec, ki je sicer dirko začel kot peti, do konca počasi stopnjeval.