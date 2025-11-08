Norrisu sprint v Braziliji, Piastri zdrsnil s steze

Britanec Lando Norris (McLaren) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva Formule 1 na VN Brazilije na dirkališču Interlagos v Sao Paulu. Njegov najbližji zasledovalec v seštevku sezone, moštveni kolega Avstralec Oscar Piastri preizkušnje ni končal, tako da je razlika med njima zdaj devet točk.

V petkovih kvalifikacijah za današnji sprint je bil Lando Norris najboljši, ob njem je v prvi vrsti dirko začel še mladi Italijan Kimi Antonelli (Mercedes). Dolgo vodilni v seštevku Oscar Piastri pa je zasedel tretje mesto. McLarnova dirkača sta v Brazilijo prišla na prvem in drugem mestu, a je po zmagi v Mehiki vodstvo prevzel Britanec. Danes se je razlika povečala na devet točk, za povečanje pa je krivec Piastri, ki je na mokri stezi naredil napako in v šestem krogu zdrsnil s steze. Ker sta praktično v istem zavoju v ogradi končala še Franco Colapinto in Nico Hülkenberg, so dirko prekinili z rdečo zastavo.

Po polurni prekinitvi zaradi čiščenja posledic trčenj je edini preostali McLarnov dirkač brez večjih težav nadzoroval položaj in si privozil sprintersko zmago. Za njim sta na stopničkah danes končala še oba Mercedesova dirkača Antonelli in Britanec George Russell. Mladi Antonelli je sicer v zadnjem krogu imel nekaj možnosti za morebiten napad, a se je odločil za varno drugo mesto.

Brez stopničk je ostal branilec naslova Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), ki pa je s četrtim mestom vseeno dobil nekaj točk, zmanjšal zaostanek za Piastrijem, je pa zdaj 39 točk za Norrisom. Slednji ima na vrhu SP 365 točk, Piastri 356, Nizozemec pa 326. Russell na četrtem pa zaostaja že precej več (264). "Bilo je težko. Zmaga je kar pošteno zaslužena, Kimi mi je na koncu lepo otežil življenje," je dejal Norris. Danes ob 19. uri bodo na vrsti še kvalifikacije za nedeljsko klasično dirko, ta pa se bo na tradicionalnem brazilskem prizorišču začela ob 18. uri. Do konca sezone bodo po VN Brazilije še tri dirke. Sezona se bo končala v Združenih arabskih emiratih 7. decembra.