Northug priznal, da ima resne težave z alkoholom in mamili

Petter Northug je stari znanec policije, ki ga je zaradi povzročitve nesreče prijela že leta 2014, ko je prejel 50-dnevno pogojno zaporno kazen, visoko denarno kazen in odvzem vozniškega dovoljenja. Pretekli teden pa so ga pridržali, potem ko je v bližini Osla vozil s hitrostjo 168 km/h. Ob sumu, da je vozil pod vplivom nedovoljenih substanc – analize še potekajo – je policija nato preiskala njegov dom in tam našla kokain.

Northug je zdaj priznal, da je po upokojitvi leta 2018 zašel v težave. "Imam resne težave z alkoholom in mamili, povezanimi z večjimi zabavami. In v zadnjem času je bilo teh zabav veliko," je dejal 34-letnik na današnji novinarski konferenci. Potem se je opravičil vsem, ki jih to zadeva, ter dejal, da je "pripravljen sprejeti kazen".

Težave z alkoholom in mamili, za katere pravi, da je poiskal strokovno pomoč, so se začele po upokojitvi leta 2018. V smučarskem teku je pustil velik pečat. Velja za enega najboljših tekmovalcev in sprinterjev, osvojil pa je štiri olimpijske kolajne, od tega dve zlati v Vancouvru.

Northug ima tudi 13 naslovov svetovnega prvaka, zaradi slabih rezultatov pa ni bil del ekipe na zadnjih OI v Južni Koreji leta 2018. Po upokojitvi je Northug delal kot komentator na TV2.