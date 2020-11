Norveška ne bo sogostiteljica rokometnega EP 2020

Novico so že potrdili tudi pri Evropski rokometni zvezi (EHF), kjer so dodali, da bodo najpozneje v torek podali nove informacije o prvenstvu stare celine, ki bo že v začetku prihodnjega meseca.

Norveška premierka Erna Solbergje že pred dnevi dejala, da bo Norveška zaradi vseh zdravstvenih ukrepov pri zajezitvi pandemije novega koronavirusa zelo težko priredila zaključni turnir. EHF je že v prvi polovici septembra oklestila prizorišča evropskega prvenstva. Iz tekmovalnega programa so črtali prizorišča skupinskega dela v Oslu in Stavangerju na Norveškem ter Frederikshavnu na Danskem ter vse tekme prestavili v Trondheim in Herning.

Slovenke (zaenkrat) v Herningu

Slovenska reprezentanca bi se v okviru skupine A v Herningu morala pomeriti s Francijo, Dansko in Črno goro. V skupini B bi morala nastopiti Rusija, Švedska, Španija in Češka, v skupini C Nizozemska, Madžarska, Srbija in Hrvaška, v skupini D pa Romunija, Norveška, Nemčija in Poljska.

Slovenske rokometašice so doslej šestkrat nastopile na zaključnem turnirju stare celine. Največji uspeh so dosegle na Madžarskem 2004, ko so zasedle deveto mesto. Dve leti pred tem so na svojem premiernem nastopu na Danskem zasedle deseto mesto. V Franciji 2018 so bile 13., na Švedskem 2016 14., na Švedskem 2006 ter na Danskem in Norveškem 2010 pa so zasedle zadnje, 16. mesto.