Norveška v finalu rokometnega SP

Norvežanke so prve finalistke svetovnega prvenstva. V razburljivem polfinalu v Herningu so po podaljšku in golu v zadnji sekundi premagale Dansko z 29:28. Norvežanke bodo tako imele priložnost za ubranitev naslova iz Španije 2021. To je lahko njihov peti naslov v zgodovini (1999) in četrti v zadnjih dvanajstih letih (2011, 2015, 2021), s čimer bi postale absolutne rekorderke po številu zlatih medalj. Za zdaj si prvo mesto delijo z Rusijo. Norveška ima sicer s SP enajst odličij (4-4-3).

Za Norveško je bil to 11. polfinale na SP, izgubile so le tri, hkrati pa deveta zmaga na zadnjih 12 dvobojih z Dansko. Norvežanke so bile boljše od Danske tudi na zadnjem evropskem prvenstvu 2022 v Ljubljani.