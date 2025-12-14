Svetli način
Norveške rokometašice do petega naslova svetovnih prvakinj

Rotterdam, 14. 12. 2025 19.33 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Norveška ženska rokometna reprezentanca je osvojila zlato kolajno na svetovnem prvenstvu na Nizozemskem in v Nemčiji, potem ko je na finalni tekmi v Rotterdamu premagala Nemčijo s 23:20 (11:11).

Norveške rokometašice še petič postale svetovne prvakinje
Norveške rokometašice še petič postale svetovne prvakinje FOTO: Profimedia

Norveška je na letošnjem mundialu osvojila peto odličje najžlahtnejšega leska, pred tem je bila najboljša tudi na Danskem in Norveškem leta 1999, Braziliji 2011, na Danskem 2015 in v Španiji 2021. Za skandinavsko reprezentanco je to skupno 13. kolajna na SP, še petkrat je osvojila odličje srebrnega, trikrat pa bronastega leska.

Nemčija je osvojila svojo prvo srebrno kolajno, v svojih vitrinah ima tudi zlato z zaključnega turnirja na Norveškem 1993 ter tri bronaste kolajne iz Zahodne Nemčije 1965, Nemčije 1997 in Francije 2007.

Norveške rokometašice še petič postale svetovne prvakinje
Norveške rokometašice še petič postale svetovne prvakinje FOTO: Profimedia

Norvežanke so šele v končnici izjemno izenačene in trde tekme zlomile odpor trdovratnih Nemk. V 58. minuti so povedle z 22:19, lep kapital v golih pa nato ubranile do zadnjega zvoka sirene.

V finalnem obračunu sta bili pri Norvežankah najučinkovitejši Henny Reistad in Thale Rushfeldt Deila, ki sta dosegli po pet golov, medtem ko je 45-letna vratarka Katrine Lunde zbrala 14 obramb. Alina Grijseels, Emily Vogel in Viola Leuchter so za Nemke dosegle po štiri zadetke.

Norveške rokometašice še petič postale svetovne prvakinje
Norveške rokometašice še petič postale svetovne prvakinje FOTO: Profimedia

Na tekmi za tretje mesto je Francija po podaljšku premagala Nizozemsko s 33:31 (26:26, 12:11). Pri Francozinjah je bila najučinkovitejša Sarah Bouktit z devetimi goli, medtem ko je Tamara Horaček, sicer igralka ljubljanskega Krima, prispevala dva zadetka. Bo Van Wetering, Romee Maarschalkerweerd in Angela Malestein so za Nizozemke dosegle po šest golov.

Slovenija ni nastopila na letošnjem zaključnem turnirju, v aprilskih kvalifikacijah jo je izločila Srbija.

Norveške rokometašice še petič postale svetovne prvakinje
Norveške rokometašice še petič postale svetovne prvakinje FOTO: Profimedia

Predsednik Mednarodne rokometne zveze (IHF) Hasan Mustafa se ni udeležil zaključnih tekem v Rotterdamu. V rokometnem zakulisju je glede njegove odsotnosti zaokrožilo več informacij, nekateri namigujejo, da ni prišel zaradi slabega zdravstvenega stanja, drugi pa menijo, da se je 81-letni Egipčan v celoti posvetil pripravam na volilni kongres IHF, ki bo čez teden dni v Kairu.

Mustafa se bo v domovini potegoval za svoj sedmi štiriletni predsedniški mandat v nizu, njegovi protikandidati pa so Slovenec Franjo Bobinac, Nemec Gerd Butzeck in Nizozemec Tjark de Lange.

ROKOMET SVETOVNO PRVENSTVO NORVEŠKA
