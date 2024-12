Danke po polfinalni zmagi nad Francozinjami za zlato proti Norvežankam

Francosko-danski polfinalni obračun je bil veliko bolj negotov od prvega med Norveško in Madžarsko, končal pa se je z zmago Danske. Skandinavska izbrana vrsta bo v nedeljo naskakovala četrto končno zmago na celinskih tekmovanjih po letih 1994, 1996 in 2012, na nasprotni strani pa ji bo stala izjemno močna Norveška, ki se bo v svojem 13. finalnem obračunu skušala desetič povzpeti na rokometni Mont Blanc.

V prvi polovici tekme je bila pobuda na strani rokometašic iz Hamletove dežele, ki so v 24. minuti povedle za tri gole (10:7). A izbranke francoskega selektorja Sebastiena Gardillouja, ki je po letošnjih olimpijskih igrah v Parizu na tem položaju zamenjal legendarnega Olivierja Krumbholza, so jim v 29. minuti povsem zadihale za ovratnik (11:12).

V začetku drugega polčasa je kazalo, da so Francozinje le našle recept za granitno obrambo Dank. V 40. minuti so izenačile na 14:14, nato pa so Skandinavke znova zaigrale sijajno, naredile delni izid 6:0 ter v 48. minuti povedle z 20:14. Francozinje so štiri minute kasneje prepolovile zaostanek (18:21), dve minuti pred koncem so se približale na dva gola (20:22), na koncu pa po sedmih zanesljivih zmagah v skupinskem in glavnem delu tekmovanja le doživele prvi poraz na letošnjem celinskem tekmovanju.

Pri Dankah je bila junakinja vratarka Anna Opstrup Kristensen, ki je Francozinjam ubranila kar 16 strelov, Anne Hansen pa je dosegla sedem golov. Pri Francozinjah je bila najbolj učinkovita Pauleta Foppa s štirimi zadetki. Igralka Krima Mercatorja Grace Zaadi je dosegla tri, njena reprezentančna in klubska soigralka Tamara Horaček pa dva gola.