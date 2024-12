Norveške rokometašice še desetič na evropskem prestolu

OGLAS

Norvežanke še tretjič zapored evropske prvakinje FOTO: AP icon-expand

Norveška je osvojila jubilejno deseto zlato kolajno na celinskih tekmovanjih. Pred letošnjim turnirjem je bila najboljša tudi na Nizozemskem 1998, na Madžarskem 2004, na Švedskem 2006 in 2016, v Severni Makedoniji 2008, na Danskem in Norveškem 2010, na Hrvaškem in Madžarskem 2014, na Danskem 2020 ter v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori 2022. Norveška je letos poleti prepričljivo zmagala tudi na olimpijskem turnirju v Parizu in Lillu. V svojih vitrinah ima še dve zlati olimpijski odličji iz Pekinga 2008 in Londona 2012 ter štiri s svetovnih prvenstev na Danskem in Norveškem 1999, v Braziliji 2011, na Danskem 2015 in v Španiji 2021.

Danska je osvojila četrto odličje srebrnega leska na evropskih prvenstvih, trikrat pa je bila najboljša na celinski tekmovanjih. Prvič v Nemčiji 1994, nato pa še na dveh domačih turnirjih 1996 in 2002. Prvi polčas skandinavskega obračuna je minil v povsem enakovredni predstavi. Večji del so bile v rahli prednosti igralke iz Hamletove dežele, Norvežanke pa so prvič na dvoboju povedle v 22. minuti z 9:8. Izbranke islandskega strokovnjaka na klopi Norveške Thorirja Hergeirssona so na veliki odmor odšle z golom prednosti (13:12), v uvodnih desetih minutah drugega pa so povsem zasenčile tradicionalne tekmice ter si priigrale šest golov prednosti (20:14) in jasno je bilo, da bodo zmagale. Največ so vodile za devet golov (29:20).

Pri Norvežankah je bila na finalni tekmi najbolj učinkovita Henny Reistad z osmimi, pri Dankah pa Anne Hansen in Mie Hojlund s po petimi goli. Na letošnjem evropskem prvenstvu je nastopila tudi Slovenija in zasedla končno deseto mesto. V skupinskem delu v Innsbrucku je premagala Slovaško s 37:24 in Avstrijo s 25:24, proti Norveški pa je izgubila s 26:33. V glavnem delu tekmovanja na Dunaju je ugnala Švico s 34:25 ter doživela tri poraze - proti Nizozemski z 22:26, proti Danski s 26:33, proti Nemčiji pa s 16:35. Med najbolj izpostavljenimi igralkami turnirja je bila slovenska kapetanka Tjaša Stanko. Po skupinskem in glavnem delu je bila najbolj učinkovita igralka in asistentka tekmovanja ter se uvrstila v idealno postavo EP, tako kot njena soigralka pri Krimu iz Črne gore Tatjana Brnović. V najboljši ekipi EP so tudi Danki Anna Kristensen in Emma Friis, Madžarki Katrin Klujber in Viktoria Gyori-Lukacs ter Norvežanka Henny Reistad.

Madžarke so osvojile bronasto medaljo FOTO: AP icon-expand