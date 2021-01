Norveški zvezdnik zgrožen: 'Tu je pravi kaos, to je divji zahod'

"To, kar se dogaja v Egiptu, nima nobene zveze s preventivnimi ukrepi, ki so nam jih obljubili. Pogoji so milo rečeno katastrofalni in se poslabšujejo iz ure v uro," je za norveške medije uvodoma dejal Sander Sagosen, član aktualnega evropskega klubskega prvaka THW Kiela, ki je v nadaljevanju podrobneje pojasnil, kaj ga najbolj moti izven dvoran.

"Tu se ljudje prosto gibljejo brez zaščitnih mask, skupaj z njimi se celo prehranjujemo v isti jedilnici, kar je nedopustno. Obljubili so nam, da se bodo dosledno držali začrtanih preventivnih ukrepov v želji, da se čim bolj izognemo možnosti prenosa okužb. A temu žal ni tako. Ničesar od napovedanega do zdaj še niso uresničili," je ogorčen ta 25-letnik, ki je šel še korak dlje in dogajanje na prizorišču mundiala označil za "divji zahod".

"To je vsesplošni kaos, parodija oziroma divji zahod. Ne preostane nam nič drugega, kot da držimo pesti, da se nihče od nas igralcev ne okuži s koronavirusom. Na začetku sem bil med tistimi, ki so zagovarjali izvedbo prvenstva, zdaj pa sem močno zaskrbljen, kako bo vse skupaj potekalo v naslednjih dveh tednih. Upam na najboljše," je še pristavil norveški zvezdnik.