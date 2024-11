Norvežanke premočne za neizkušene slovenske rokometašice

Po olimpijskih igrah močno spremenjena in neizkušena slovenska reprezentanca je sanjsko odprla dvoboj na Tirolskem. Ana Abina, Nataša Ljepoja in Tjaša Stanko so v uvodnih petih minutah zadele za vodstvo s 3:0. Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića v naslednjih sedmih minutah niso našle recepta za obrambo Norvežank, po njihovem delnem izidu 4:0 so prvič na dvoboju zaostale (3:4). Do izida 5:5 so držale ravnotežje, nato pa so na igrišču zagospodarile Norvežanke. V 20. minuti so jim ušle na tri gole (6:9), v prvi polovici tekme pa je največji slovenski primanjkljaj v zadetkih znašal pet zadetkov (10:15 in 11:16).

Mlade in neizkušene slovenske rokometašice so se tudi v drugem polčasu trudile po svojih najboljših močeh, zavoljo prevelike kakovostne razlike pa niso bile konkurenčne glavnim pretendentkam za končno zmago na letošnjem evropskem prvenstvu v treh državah. V 36. minuti so se po dveh golih Nuše Fegic približale na 15:18. Slovenske rokometašice v zadnjem delu tekme niso zdržale hudega ritma Norvežank, pri katerih je zaigrala tudi neuničljiva in že 44-letna vratarka Katrine Lunde, v tem obdobju so si pridelale tudi največji zaostanek devetih golov (24:33).

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s sedmimi goli, Ana Abina je prispevala pet zadetkov. Avstrijke so na današnji prvi tekmi skupine E visoko premagale Slovakinje s 37:24 (17:11). "Ponosna sem na svoje soigralke. Kljub temu, da nam primanjkuje izkušenj, smo proti velikim Norvežankam prikazale dobro predstavo. Komaj čakam na naslednjo tekmo," je po porazu dejala prva strelka slovenske izbrane vrste.