'Norvežanke še niso padle, a to se bo spremenilo'

Krimovke so se z aktualnimi dvakratnimi evropskimi prvakinjami v tej sezoni že srečale. Na domači uverturi so bile sicer po polovici srečanja zelo blizu (11:13), v drugem delu pa so Norvežanke pokazale, zakaj so v zadnjem času številka ena v Evropi. Varovanke Dragana Adžića so premagale s končnim rezultatom 27:21. To je bila ena od njihovih devetih zmag v tej sezoni. Klonile so le na gostovanju pri Bietigheimu in Bucuresti, s Ferencvarosem pa so se razšle z neodločenim izidom. Z 19 točkami na svojem računu po 12 krogih zasedajo drugo mesto skupine A in imajo tako že zagotovljeno svojo vstopnico za četrtfinale najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Pred zadnjima dvema obračunoma skupinskega dela EHF Lige prvakinj imajo nekoliko enostavnejšo nalogo od Krimovk, ki Vipersa Kristiansanda v zgodovini kluba še niso premagale. "Na statistiko ne bomo obračale pozornosti. Tudi na podatek, da Norvežank še nismo premagale, ne bomo dale kaj pride. Mimogrede, nekaj igralk iz ekipe je Norvežanke že premagalo, res pa je, da ne v dresu Krima Mercatorja," sporoča kapetanka Krimovk Nina Žabjek.