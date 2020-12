Norvežanke so evropske rokometne prvakinje

Norveške rokometašice so osmič osvojile naslov evropskih prvakinj. Po zmagoslavjih v letih 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014 in 2016 so na letošnjem turnirju v danskem mehurčku v velikem finalu na kolena spravile branilke naslova iz Francije. Norveška je daleč najuspešnejša izbrana vrsta na dosedanjih evropskih prvenstvih, daleč za njo je Danska s tremi zmagoslavji, po enkrat pa so slavile Francija, Madžarska in Črna gora.

Najkoristnejša igralka EP je Francozinja Estelle Nze Minko. Najboljša strelka je Norvežanka Nora Mork, ki je dosegla 52 golov, najboljša obrambna igralka pa Danka Line Haugsted. V idealni postavi EP so vratarka Sandra Toft (Danska), krilni igralki Camilla Herrem (Norveška) in Jovanka Radičević (Črna gora), zunanje igralke Vladlena Bobrovnikova (Rusija), Stine Oftedal in Nora Mork (obe Norveška) ter krožna napadalka Ana Debelić (Hrvaška).

Izbranke islandskega strokovnjaka na norveški klopi Thorirja Hergeirssona so v prvem polčasu prikazale sijajno predstavo in povsem zasenčile Francozinje. V 24. minuti so si priigrale pet golov prednosti (11:6), lepo zalogo v golih pa imele vse do konca polčasa, ki so ga končale s 14:10. A Francozinje se niso predale. V drugem polčasu so močno dvignile raven svoje igre, iz minute v minuto so bile vse bližje tradicionalnim tekmicam z Norveške. V 50. minuti so jih ujele in izenačile na 17:17, štiri minute kasneje pa je Grace Zaadi Deuna Francozinje popeljala do vodstva z 18:17. Norvežanke so se v prelomnih trenutkih dvoboja vendarle zbrale, po golih Nore Mork in Sanne Solberg-Isaksen v 59. minuti za vodstvo z 22:20 pa je bilo jasno, da bodo osmič najboljše na stari celini.

V norveški izbrani vrsti so bile na finalni tekmi najučinkovitejše Veronica Kristiansen, Stine Skogrand in Nora Merk, ki so dosegle po štiri gole, izkazala pa se je tudi vratarka Silje Solberg, ki je zbrala kar 16 obramb. V francoski ekipi je Pauletta Foppa dosegla pet zadetkov.