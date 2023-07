Nosilci in nosilke v Tivoliju večinoma do napredovanja

Danes zvečer prvi dvoboj čaka tudi najboljšega slovenskega igralca Darka Jorgića, ki ostaja še edini domačin na turnirju. Vsi preostali slovenski tekmovalci in tekmovalke, ki so igrali v prvem krogu, so že izpadli. Jorgić bo v drugem krogu oziroma šestnajstini finala prvič za mizo, nasproti pa mu bo ob 20.10 stal Španec Alvaro Robles.

Svoje je v prvem nastopu brez pretiranega napora opravil prvi nosilec in trenutno drugi igralec s svetovne lestvice, Džendong. Kitajskemu Slovaku Vangu, ki je v prvem krogu v treh nizih izločil Petra Hribarja, je v prvem nizu dopustil devet točk, v drugem sedem in v tretjem le pet. V tretjem krogu oziroma osmini finala se bo pomeril s Korejcem An Jaehjunom.

Tudi njegov rojak Long s svojim tekmecem ni imel težav, Lind je v prvem nizu zmogel sedem točk, v drugem štiri in v tretjem osem. Je imel pa zato precej več težav četrti nosilec turnirja, Japonec Tomokazu Harimoto, ki je moral v petih nizih premoč priznati rojaku Šunsukeju Togamiju.

Harimoto je prvi niz dobil z 11:7, nato pa je Togami precej suvereno odgovoril v naslednjih dveh in jih dobil z 11:5 in 11:6. Izenačen četrti niz je pripadel Harimotu (11:9), nato pa je bil v odločilnem, petem, spet boljši 21-letni Togami s 13:11.

Tudi v ženski konkurenci najvišje postavljene igralke prihajajo s Kitajske. Druga nosilka Čen Meng je s 3:0 (2, 9, 8) ugnala Nemko Šiaono Šan, njena rojakinja in tretja nosilka Vang Manju pa je brez težav v treh nizih premagala Španko Mario Šiao. Ta je v prvem nizu še nudila odpor in prišla do osmih točk, nato pa jih je v zadnjih dveh skupaj nabrala zgolj pet (3 in 2).