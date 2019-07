Nov ameriški večer na SP v plavanju, za piko na i še rekord

Zmagovita ameriška ekipa: Dressel, Apple, Comefordova in Manuelova po zmagi in novem svetovnem rekordu na 4 X 100 m prosto.

V moški konkurenci je izstopal Caeleb Dressel, ki je najprej zmagal na 50 m prosto in 100 m delfin, prav ob koncu dneva pa se je zlata veselil še v mešani moško-ženski štafeti 4 x 100 m prosto. Na 50 m prosto sta si drugo mesto razdelila Brazilec Bruno Fratusin Grk Kristian Gkolomeev, v delfinu, kjer je Dressel v petek postavljen svetovni rekord zgrešil za 16 stotink sekunde, pa sta z velikim zaostankom kolajni osvojila še Rus Andrej Minakovin izkušeni Južnoafričan Chad Le Clos.

V ženski konkurenci je ameriške sanje malce premešala Švedinja Sarah Sjoestroem, ki je prepričljivo zmagala na 50 m delfin. Preostali disciplini sta bili ameriški. Regan Smithje bila vse do konca finala na poti k novemu svetovnemu rekordu na 200 m hrbtno, v zadnjih metrih pa malenkost popustila. Izreden pa je bil finale na 800 m prosto, kjer sta se za zmago ostro spopadli Katie Ledeckyin Italijanka Simona Quadarellain šele na zadnjih 50 metrih je Ledeckjeva stvari postavila na svoje mesto. Bron je osvojila Avstralka Ariarne Titmus.

Prav ob koncu dneva so Američani poskrbeli še za "češnjo na torti". Dressel, Zach Apple, Mallory Comerford in Simone Manuelso ob zmagi postavili še svetovni rekord na 4 x 100 m prosto. S 3:19,40 so bili dve desetinki sekunde hitrejši od prejšnjega rekorda, ki ga je pred dvema letoma na SP v Budimpešti prav tako postavila ameriška štafeta. A rekord je bil skoraj nujen, saj so Avstralci na drugem mestu zaostali za pol sekunde in šele v zadnji predaji je Manuelova premagala Bronte Campbell.

Izidi, moški:

- 50 m prosto:

1. Caeleb Dressel (ZDA) 21,04 sekunde

2. Bruno Fratus (Bra)

. Kristian Gkolomeev (Grč) 21,45

- 100 m delfin:

1. Caeleb Dressel (ZDA) 49,66

2. Andrej Minakov (Rus) 50,83

3. Chad Le Clos (JAR) 51,16

Ženske

- 50 m delfin:

1. Sarah Sjoetroem (Šve) 24,79

2. Ranomi Kromowidjojo (Niz) 25,54

3. Farida Osman (Egi) 25,79

- 200 m hrbtno:

1. Regan Smith (ZDA) 2:03,69

2. Kaylee McKeown (Avs) 2:06,26

3. Kylie Masse (Avs) 2:06,62;

- 800 m prosto:

1. Katie Ledecky (ZDA) 8:13,58

2. Simona Quadarella (Ita) 8:14,99

3. Ariarne Titmus (Avs) 8:15,70

- mešane štafete, 4 x 100 m prosto:

1. ZDA (Caeleb Dressel, Zach Apple, Mallory Comerford, Simone Manuel) 3:19,40

2. Avstralija 3:19,97

3. Francija 3:22,11